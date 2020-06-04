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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Депутаты сегодня рассмотрят в первом чтении законопроект о правах инвалидов К его подготовке активно подключились представители общественных объединений. Документ будет включать нововведения, направленные на создание полных условий для...

К его подготовке активно подключились представители общественных объединений. Документ будет включать нововведения, направленные на создание полных условий для вовлечения людей с инвалидностью в жизнь общества. Кроме того, в повестке заседания нижней палаты изменения в закон о гражданстве Беларуси и ратификация международных договоров.