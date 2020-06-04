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Депутаты сегодня рассмотрят в первом чтении законопроект о правах инвалидов

04.06.2020 08:52 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

К его подготовке активно подключились представители общественных объединений. Документ будет включать нововведения, направленные на создание полных условий для вовлечения людей с инвалидностью в жизнь общества. Кроме того, в повестке заседания нижней палаты  изменения в закон о гражданстве Беларуси и ратификация международных договоров.

 
 
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К его подготовке активно подключились представители общественных объединений. Документ будет включать нововведения, направленные на создание полных условий для...
 
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