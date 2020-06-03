Правозащитники сообщают о задержаниях активистов и вызове в милицию участников пикетов

Источник материала: Tut.by

Правозащитники сообщают о задержаниях активистов и участников пикетов по сбору подписей за выдвижение кандидатов в президенты.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Утром 3 июня задержали Валентина Троцкого. Предположительно, он находится во Фрунзенском РУВД Минска, сообщает лишенный регистрации ПЦ «Весна».

Около шести вечера задержали блогера Алеся Круткина. Он сообщал, что к нему домой около полудня приехали сотрудники в штатском. В задержании принимали участие сотрудники ОМОНа, дома у блогера прошел обыск.

Правозащитникам «Весны» стало известно, что в милицию за участие в пикете на «Комаровке» в Минске 31 мая вызывают активиста Валерия Рябцева и Сергея Мацкойтя.

В Новополоцке задержали Андрея Зуева, который является волонтером инициативной группы Светланы Тихановской, завтра над ним, вероятно, состоится суд. Ранее Зуев отбывал 7 суток ареста за участие в стриме Тихановского. Там же задержан еще один член инициативной группы Тихановской Артур Синега. Его отвезли в отделение милиции для составления протокола по ст. 23.34 КоАП.

На выходе из своей квартиры задержали первого секретаря «Молодого Фронта» Максима Урбановича. Активист находится в ЦИП на ул. Окрестина. Вероятно, завтра над ним состоится суд за участие в пикете 31 мая на Комаровском рынке.