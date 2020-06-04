Без пошлины и НДС. Как привезти электрокар на льготных условиях?

Источник материала: Вороновская газета





12 марта Президент подписал Указ №92 «О стимулировании использования электромобилей». В документе содержится много приятных бонусов для тех, кто уже ездит на таком авто или только собирается его приобрести. Так, физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования. В силу новые условия вступают через три месяца после подписания указа. Узнали, как привезти электрокар и воспользоваться новыми льготными условиями.





Какие документы нужны?

Чтобы привезти машину из-за границы, стоит заранее подготовиться и досконально изучить процесс. Помните, что двигаться нужно по красному коридору. Обязательно пройти таможенное декларирование и предоставить пассажирскую таможенную декларацию. Кроме того, есть ряд других обязательных документов. В первую очередь, это паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Также необходим технический паспорт транспортного средства либо другая бумага со сведениями, позволяющими идентифицировать последнее. Чтобы подтвердить стоимость машины, у вас должен быть чек (счет-фактура или купчая).









– Если в техническом паспорте авто отсутствуют сведения об объеме двигателя и дате выпуска, нужно предъявить другой документ с этими данными, например, справку от официального дилера или представителя, – поясняет заместитель начальника Гродненской региональной таможни Ильдар Ситдиков.

Это наиболее стандартный список документов. В зависимости от статуса человека или других условий перечень может меняться. Подробнее со списком документов можно ознакомиться в приложении №1 к Указу Президента Республики Беларусь от 21.07.2014 №360 «О перемещении товаров для личного пользования».

За что не нужно платить?

При ввозе машины владельцу необходимо уплатить таможенную пошлину и налог. Для авто с двигателем внутреннего сгорания их сумма зависит от рабочего объема двигателя, года выпуска и стоимости. В отношении же электромобилей, классифицируемых в субпозиции 8703 80 000 ТН ВЭД ЕАЭС (транспортные средства, приводимые в движение только электрическим двигателем), уплачивается совокупный таможенный платеж, который включает в себя суммы ввозной таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость (статья 266 Таможенного кодекса ЕАЭС).





С 4 мая 2020 года по 31 декабря 2021 года ввозная пошлина по решению Совета Евразийской экономической комиссии будет равна нулю. Под действие решения попадают только легковые автомобили категории М1 или М1G, классифицируемые кодом 8703 80 000 2 ТН ВЭД ЕАЭС.

– Условие сработает для пассажирских авто с количеством мест не более 8, помимо места водителя. А в отношении прочих электромобилей, классифицируемых кодом 8703 80 000 9 ТН ВЭД ЕАЭС, продолжит действовать ставка ввозной таможенной пошлины в размере 15 процентов от таможенной стоимости, – рассказал Ильдар Ситдиков.

Что касается налога, согласно Указу Президента №92 «О стимулировании использования электромобилей», с 15 июня 2020 года по 31 декабря 2025 ставка налога на добавленную стоимость при ввозе на территорию Республики Беларусь физическими лицами электромобилей для личного пользования будет равна нулю.





При этом все равно нужно уплатить утилизационный сбор. Его сумма зависит от года выпуска автомобиля и составит примерно от 540 до 820 рублей.

Типичные ошибки

Неверное определение года выпуска автомобиля и рабочего объема двигателя – типичная ошибка при ввозе авто. Также часто отсутствуют сведения, подтверждающие вид и категорию транспортного средства для личного пользования.





– Порядок определения момента выпуска и рабочего объема двигателя авто- и мототранспортных средств, являющихся транспортными средствами для личного пользования, утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 30 июня 2017 года №74 «Об отдельных вопросах, связанных с транспортными средствами для личного пользования». На эти моменты стоит обратить внимание, чтобы беспрепятственно привезти машину, – рассказал Ильдар Ситдиков.

Порядок документального подтверждения того, что вид и категория транспортного средства соответствуют классификации, предусмотренной техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года №877), установлен подпунктом 1 пункта 29 Инструкции, утвержденной постановлением Государственного таможенного комитета Республики Беларусь от 13.02.2014 №4 «О документе, отражающем исчисление и уплату утилизационного сбора». За более подробными разъяснениями можно обращаться напрямую к сотрудникам Гродненской региональной таможни или посмотреть сведения на официальном сайте ГРТ.

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