|
Беларусь готовится принять VII Форум регионов Беларуси и России
04.06.2020 13:05 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTVII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре в Минске и Минской области.
Он будет посвящен историческому наследию Великой Победы и соберет порядка 500 участников. Об этом перед проводимым сегодня заседанием оргкомитета Форума с белорусской стороны сообщил журналистам его руководитель - заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси Анатолий Исаченко. Дату форума определят чуть позже.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
VII Форум регионов Беларуси и России планируется провести в сентябре в Минске и Минской области. Он будет посвящен историческому наследию Великой Победы и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)