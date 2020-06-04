Дешевле не бывает? В Чижовке-6А нуждающимся продают квартиры с отделкой по 1215 рублей за «квадрат»

ГПО «Минскстрой» предлагает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, поучаствовать в строительстве квартир в жилом доме №6 по генплану в границах улиц Уборевича–Чижевских–Корзюки. Начало строительства – 22 апреля 2020 года, предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 21 февраля 2021 года.

Проектом предусмотрено строительство четырехсекционного 9-этажного 158-квартирного жилого дома в конструкциях серии М464-У1, с техническим подпольем, теплым чердаком и плоской рулонной кровлей с организованным внутренним водостоком, встроенным помещением товарищества собственников на первом этаже здания. Во всех квартирах предусмотрена полная планировка, организованы жилые комнаты, кухни, прихожие, санузлы, летние помещения. В квартирах на 1-м этаже под лоджиями предусмотрены погреба с доступом через люки по металлическим лестницам.

Квартиры предлагаются сразу с отделкой: окраска акриловыми красками потолков и стен в санузлах; оклейка обоями в жилых комнатах, коридорах, прихожих, кухнях, кладовых. Полы в жилых комнатах, коридорах, прихожих, кладовых, кухнях квартир – линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове; в санузлах – керамическая плитка.

Всего дольщикам предлагается 158 квартир: однокомнатные – 25 шт., двухкомнатные – 87 шт., трехкомнатные – 45 шт., четырехкомнатные – 1 шт.

Ориентировочная стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади объектов долевого строительства с выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (преимущественно многодетных семей), составляет:

1 214,91 рубля (для нормируемой площади жилого помещения);

(для нормируемой площади жилого помещения); 1 980,00 рубля (для площади жилого помещения, превышающей нормируемую).

Условия оплаты: первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 30 % от стоимости объекта долевого строительства. Оплата должна быть произведена дольщиком в течение 20 банковских дней с момента заключения договора.