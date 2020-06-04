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Дешевле не бывает? В Чижовке-6А нуждающимся продают квартиры с отделкой по 1215 рублей за «квадрат»
04.06.2020 14:06 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по еще одному дому в микрорайоне Чижовка-6А. Речь идет о многоквартирном 9-этажном доме №6 по геплану, расположенном в границах улиц Уборевича–Чижевских–Корзюки. Стоимость «квадрата» нормируемой площади здесь составила 1214,91 рублей.
ГПО «Минскстрой» предлагает гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, поучаствовать в строительстве квартир в жилом доме №6 по генплану в границах улиц Уборевича–Чижевских–Корзюки. Начало строительства – 22 апреля 2020 года, предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию – 21 февраля 2021 года.
Проектом предусмотрено строительство четырехсекционного 9-этажного 158-квартирного жилого дома в конструкциях серии М464-У1, с техническим подпольем, теплым чердаком и плоской рулонной кровлей с организованным внутренним водостоком, встроенным помещением товарищества собственников на первом этаже здания. Во всех квартирах предусмотрена полная планировка, организованы жилые комнаты, кухни, прихожие, санузлы, летние помещения. В квартирах на 1-м этаже под лоджиями предусмотрены погреба с доступом через люки по металлическим лестницам.
Квартиры предлагаются сразу с отделкой: окраска акриловыми красками потолков и стен в санузлах; оклейка обоями в жилых комнатах, коридорах, прихожих, кухнях, кладовых. Полы в жилых комнатах, коридорах, прихожих, кладовых, кухнях квартир – линолеум на теплозвукоизолирующей подоснове; в санузлах – керамическая плитка.
Всего дольщикам предлагается 158 квартир: однокомнатные – 25 шт., двухкомнатные – 87 шт., трехкомнатные – 45 шт., четырехкомнатные – 1 шт.
Ориентировочная стоимость строительства 1 квадратного метра общей площади объектов долевого строительства с выполнением внутренних отделочных работ в текущих ценах для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (преимущественно многодетных семей), составляет:
Условия оплаты: первоначальный взнос при условии оплаты согласно графику платежей составляет 30 % от стоимости объекта долевого строительства. Оплата должна быть произведена дольщиком в течение 20 банковских дней с момента заключения договора.
Напомним, мы уже писали о микрорайоне Чижовка-6А. Всего в этих краях появится 8 новостроек двух серий ОАО «МАПИД»: в основном это будут 9-этажки, а также 2 столбика-высотки. В этом микрорайоне в общей сложности будет 928 квартир. Застройку дополнит детский сад на 190 мест.
В соседнем микрорайоне Чижовка-6 построят 5 домов: один столбик и четыре 9-этажки. Всего будет 560 квартир.
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В газете «Звязда» опубликована проектная декларация по еще одному дому в микрорайоне Чижовка-6А. Речь идет о многоквартирном 9-этажном доме №6 по геплану,...
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