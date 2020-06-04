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Крупная партия пожарных аварийно-спасательных машин отправилась в Монголию

04.06.2020 16:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Спецтехника на экспорт - для безопасности целой страны. Крупная партия пожарных аварийно-спасательных машин, созданных нашими специалистами из Борисова, отправилась в Монголию. Это 25 пожарных автоцистерн с улучшенными характеристиками, которые сделаны с учетом климатических особенностей региона поставки. Специальные шасси при этом используются в основном Минского автозавода. Само производство - наукоемкое. В компании есть штат своих инженеров и конструкторов.

В портфолио также и контракт с Казахстаном. Предприятие обеспечивает пожарной и специальной техникой и многие структуры МЧС в нашей стране. Всего в арсенале машиностроителей более ста различных модификаций автомобилей.

 
 
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Спецтехника на экспорт - для безопасности целой страны. Крупная партия пожарных аварийно-спасательных машин, созданных нашими специалистами из Борисова,...
 
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