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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Крупная партия пожарных аварийно-спасательных машин отправилась в Монголию Спецтехника на экспорт - для безопасности целой страны. Крупная партия пожарных аварийно-спасательных машин, созданных нашими специалистами из Борисова,...

Спецтехника на экспорт - для безопасности целой страны. Крупная партия пожарных аварийно-спасательных машин, созданных нашими специалистами из Борисова, отправилась в Монголию. Это 25 пожарных автоцистерн с улучшенными характеристиками, которые сделаны с учетом климатических особенностей региона поставки. Специальные шасси при этом используются в основном Минского автозавода. Само производство - наукоемкое. В компании есть штат своих инженеров и конструкторов.В портфолио также и контракт с Казахстаном. Предприятие обеспечивает пожарной и специальной техникой и многие структуры МЧС в нашей стране. Всего в арсенале машиностроителей более ста различных модификаций автомобилей.