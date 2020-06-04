Президент: Забыли, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил, чтобы навести порядок? Мы напомним

Источник материала: Tut.by

Президент заявил, что Беларусь — единственная постсоветская страна, где обошлось без кровопролитий. Тем, кто про это забыл, Лукашенко пообещал напомнить, сообщает пресс-служба главы государства.



Фото: пресс-служба президента

— Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, — Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории — сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер — на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим — некоторые. Ну, так мы напомним, — пообещал президент.

На совещании по кадровым вопросам Лукашенко, напомним, также заявил , что сейчас наступил момент, когда страну надо отстоять. Он рассказал, что за деньги российских олигархов «к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси». И предупредил , что страну никому не отдаст.

— Чтоб над ней издевались? Чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те, кто еще как-то там шевелится-шатается, запомнили это. В этой стране моя жизнь и многих из вас.

На встреча с главой КГБ Валерием Вакульчиком 1 июня Лукашенко заявил , что майданчиков в стране не допустит и готов, если надо, один сражаться против шаек и банд, «хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну».