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Президент: Забыли, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил, чтобы навести порядок? Мы напомним

04.06.2020 16:36 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент заявил, что Беларусь — единственная постсоветская страна, где обошлось без кровопролитий. Тем, кто про это забыл, Лукашенко пообещал напомнить, сообщает пресс-служба главы государства.


Фото: пресс-служба президента

— Некоторым белорусам кажется, что это где-то далеко Украину разрушили, идет война там, оттяпали часть территории. Где-то далеко Молдова, которую разделили напополам, — Приднестровье и западная часть. Забыли, как в Литве воевали, с боем отстаивая независимость и суверенитет в советские времена при Горбачеве. Забыли, что сегодня еще полыхает Кавказ, армяне с азербайджанцами воюют, не могут договориться. Забыли, что Грузия потеряла почти треть своей территории — сначала Абхазию, потом Южную Осетию. Наконец, никто не знает, как мой друг Рахмон с пулеметом наперевес ходил в столицу Таджикистана Душанбе, чтобы навести порядок, сколько погибло там людей, как с бородачами боролись. Забыли, как бывший президент Каримов в Андижане подавил путч, расстреляв тысячи человек. Все осуждали его, а когда умер — на коленях стояли, рыдали-плакали. Мы этого не пережили, поэтому мы этого понимать не хотим — некоторые. Ну, так мы напомним, — пообещал президент.

На совещании по кадровым вопросам Лукашенко, напомним, также заявил, что сейчас наступил момент, когда страну надо отстоять. Он рассказал, что за деньги российских олигархов «к власти ведут вот эту отмороженную, так называемую радикальную оппозицию Беларуси». И предупредил, что страну никому не отдаст.

— Чтоб над ней издевались? Чтобы ее дестабилизировали каждый день, порвали на куски и кому-то отдали. Я хочу, чтобы это все услышали. И чтобы вы, те, кто еще как-то там шевелится-шатается, запомнили это. В этой стране моя жизнь и многих из вас.

На встреча с главой КГБ Валерием Вакульчиком 1 июня Лукашенко заявил, что майданчиков в стране не допустит и готов, если надо, один сражаться против шаек и банд, «хотя у нас хватает людей в погонах, которые способны защитить свою страну».

 
 
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Президент заявил, что Беларусь - единственная постсоветская страна, где обошлось без кровопролитий. Те кто про это забыл, президент пообещал напомнить.
 
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