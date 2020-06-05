Ушел из жизни Василий Хрол – известный белорусский политический деятель, экономист, депутат, первый и единственный президент Белорусской ассоциации «Недвижимость»

Краткая биография

Хрол Василий Петрович родился 12 января 1957 года в деревне Малые Гридюшки Шарковщинского района Витебской области. Окончил Минский радиотехнический институт и работал инженером-конструктором. Затем учился в Белорусском государственном университете, где получил специальность юриста. Далее учился в Северо-западной академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности менеджер-экономист.

Избирался депутатом Верховного Совета Республики Беларусь тринадцатого созыва и был в должности секретаря Комиссии по промышленности, транспорту, строительству, энергетике, торговле и другим услугам населению, связи и информатике.

Был депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь первого созыва и работал в должности заместителя председателя Комиссии по вопросам экономики.

Являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь второго созыва и выполнял обязанности председателя Постоянной комиссии по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации.

По окончании третьего срока работы депутатом был направлен в Москву, где занимал должность заместителя Государственного секретаря Постоянного Комитета Союзного государства Павла Бородина.

Последние годы жизни провел в Минске.