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Ушел из жизни Василий Хрол – известный белорусский политический деятель, экономист, депутат, первый и единственный президент Белорусской ассоциации «Недвижимость»
05.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Краткая биография
Хрол Василий Петрович родился 12 января 1957 года в деревне Малые Гридюшки Шарковщинского района Витебской области. Окончил Минский радиотехнический институт и работал инженером-конструктором. Затем учился в Белорусском государственном университете, где получил специальность юриста. Далее учился в Северо-западной академии государственной службы при Президенте Российской Федерации по специальности менеджер-экономист.
Избирался депутатом Верховного Совета Республики Беларусь тринадцатого созыва и был в должности секретаря Комиссии по промышленности, транспорту, строительству, энергетике, торговле и другим услугам населению, связи и информатике.
Был депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь первого созыва и работал в должности заместителя председателя Комиссии по вопросам экономики.
Являлся депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь второго созыва и выполнял обязанности председателя Постоянной комиссии по жилищной политике, строительству, торговле и приватизации.
По окончании третьего срока работы депутатом был направлен в Москву, где занимал должность заместителя Государственного секретаря Постоянного Комитета Союзного государства Павла Бородина.
Последние годы жизни провел в Минске.
Простолупов Николай Павлович о друге и соратнике:
- Я много лет знал Хрола Василия Петровича. После окончания радиотехнического института он по распределению работал в подмосковном Зеленограде, затем открепился, вернулся домой и в 1980 году пришел работать регулировщиком к нам в цех завода им. Вавилова в бригаду, которая занималась космической темой. Он многократно выезжал с космическими аппаратами на Байконур.
Через год он ушел служить в армию, а затем снова вернулся на завод им. Вавилова. В 1992 году уволился с завода и пошел работать в сферу недвижимости, а в 1994 году был избран депутатом Верховного Совета Республики Беларусь.
Василий Петрович был инициатором, одним из создателей, первым и единственным президентом Белорусской ассоциации «Недвижимость». В то время в общественное объединение входили специалисты всех агентств недвижимости. И в этой сфере его знали все. Директора агентств его очень уважали. Ассоциация проводила сертификацию, выдавала удостоверения, выступала в качестве регулирующего рынок недвижимости органа, создала первый в республике Институт недвижимости и оценки.
В 2014 году БелАН отмечала свое 20-летие, куда был приглашен и Василий Петрович. Он остался верен ассоциации, ее традициям и с удовольствием принял участие в этом торжестве. Бывший президент Белорусской ассоциации «Недвижимость» тогда сказал:
— Рынок белорусской недвижимости пережил много хорошего и плохого. Но несмотря ни на что слово «риэлтер» сегодня звучит гордо. Работать на этом рынке почетно, престижно и важно.
Будучи депутатом, он оставался исключительно дружелюбным, коммуникабельным, щедрым и очень порядочным человеком. Был вхож во все министерства, ведомства, лично знаком с президентом нашей страны.
Примечательно, несмотря на то, что Василий Петрович был государственным деятелем, всегда поддерживал и защищал интересы бизнеса.
Мы все, кто работал и лично знал Василия Петровича, глубоко скорбим.
Пикулик Владимир Владимирович о друге и соратнике:
- В начале 90-х годов прошлого столетия Хрол Василий Петрович пришел работать в одно из первых агентств недвижимости «БелЦТН». Это была сильная команда, в которую кроме Василия Петровича вошли Простолупов Николай Павлович, Холопик Кирилл Вадимович, Рыжанович Михаил Аркадьевич. Я пришел работать в БелАН исполнительным директором в 1994 году. К этому моменту ассоциация уже существовала. Холопик Кирилл Вадимович был ее председателем, а Василий Хрол – почетным председателем, потому что в этом году его впервые избрали депутатом Верховного Совета Республики Беларусь.
Василий Петрович обладал совершенно невероятной харизмой, умел разговаривать с людьми, умел их слушать, генерировал идеи. Он один из тех людей, которые стояли у истоков зарождения, развития и регулирования рынка недвижимости. Его усилиями лоббировалось принятие решения о написании стандарта «Услуги риэлтерские. Общие требования».
В то время Белорусская ассоциация «Недвижимость» выдвинула ряд депутатов в Верховный Совет Республики Беларусь и Минский городской совет. Василий Петрович был выдвинут в Верховный Совет по очень сложному заводскому округу в Чижовке. Знакомые рассказывали мне, что в период агитации он сам пришел к ним в квартиру, попросил проголосовать за него и пообещал представлять их интересы. Это была титаническая работа и инициатива группы людей и, в частности, Василия Хрола, без использования административного ресурса.
Затем Василий Петрович еще дважды избирался депутатом в Палату представителей Национального собрания. В период его работы был принят Жилищный кодекс РБ, Закон «Об оценочной деятельности» РБ и многие другие законодательные акты.
Василий Петрович был просто глыбой, но при этом очень симпатичным и очень доступным для общения человеком. Он был надежной опорой для всего рынка недвижимости Республики Беларусь.
Безусловно, уход из жизни Василия Петровича совершенно безвременный. В январе этого года ему исполнилось всего 63 года. Это, конечно, очень большая потеря и для семьи, и для друзей. А он умел дружить, он дружил, всегда сражался за своих друзей. Когда в одно время один из его друзей тяжело болел, Василий Петрович вместе с другими товарищами привозил ему для консультации хирурга из Москвы. Все это делалось бескорыстно, от чистого сердца и от души.
Я вспоминаю, когда он много раз защищал интересы и помогал организациям в разрешении сложных вопросов рынка недвижимости. Он никогда не дистанцировал и не уставал объяснять, почему нужен этот рынок. Он принимал участие в первых выездах, которые мы организовывали. При его участии получила второе дыхание Белорусская ассоциация «Недвижимость». Он умел объединить между собой конкурентов, участвовал для этого в выработке правил игры на рынке.
Счастливые люди уходят из жизни, не мучаясь. Его сердце перестало биться ночью во сне. Он жил на пределе и, как говорится, на разрыве аорты.
Портал Realt.byвыражает глубокое соболезнование жене, дочери покойного, всем его друзьям и близким.
Прощание и похороны Хрола Василия Петровича пройдут сегодня.
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Ушел из жизни Василий Хрол – известный белорусский политический деятель, экономист, депутат, первый и единственный президент Белорусской ассоциации «Недвижимость»
На 64-м году скончался Василий Петрович Хрол, известный в широких кругах общественности не только в Беларуси, но и за ее пределами человек, самый яркий депутат,...
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