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Лукашенко спросил: «Что такое "ПриватЛизинг"?» Бабарико ответил. Мы узнали владельцев компании

04.06.2020 21:38 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко, назначая 4 июня новое правительство, безымянно обвинил потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико в том, что тот заработал деньги «мошенническим образом». При этом в данном контексте назвал только компанию «ПриватЛизинг». Мы решили узнать, чем известна данная структура.


Фото: пресс-служба президента

Что сказал Лукашенко?

Сегодня президент заявил следующее:

— Или второй деятель, который заявил, что придет к власти и я у него буду работать. Задайте один вопрос: что такое компания «ПриватЛизинг»? Второй вопрос: где деньги держит, которые мошенническим образом получил в Беларуси?

Что ответил на этот счет Виктор Бабарико?

— Я знаю компанию «ПриватЛизинг». Это давний клиент «Белгазпромбанка». Она имеет структуру владения, в которую входят два или три бывших сотрудника «Белгазпромбанка». На этом историю я могу закончить.


Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Меня всегда удивляет: мы знаем, что есть мошенник, жулик, шпион. Мы за ним смотрим 10−15 лет, а потом раз в нужный момент мы его и раз, и накрыли. Я всегда думаю: что это на система такая, которая позволяет врать и мошенничать? Вообще это называется попустительство как минимум, а то и соучастие, — сказал Бабарико на встрече с инициативной группой.

Чем занимается компания «ПриватЛизинг?

Как понятно из названия — это лизинговая компания. Размер ее уставного фонда составляет 500 тысяч рублей.

По данным Ассоциации лизингодателей, в 2019 году «ПриватЛизинг» входил в пятерку крупнейших лизинговых компаний, уступая «Промагролизингу», «АСБ Лизингу», «Райффайзен-Лизинг» и «ВТБ Лизингу». Доля компании на рынке составляла около 3,5%.

Лизинговый портфель «ПриватЛизинга» на 1 января 2020 года составлял 163,3 млн рублей. В прошлом году компания заключила новых договоров лизинга на 205,3 млн рублей.

Наиболее сильны позиции «ПриватЛизинга» в сегменте потребительского лизинга для физлиц (речь идет о непотребляемых вещах: недвижимость, автомобили, бытовая техника и прочее имущество). Здесь компания удерживает лидерство.


«ПриватЛизинг» предлагает товары физлицам через свою платформу рассрочка.бел и сеть «5 элемент», сказали TUT.BY в компании. От других комментариев отказались, посоветовав направить вопросы по электронной почте.

Суть покупки в лизинг достаточно проста — лизинговая компания заключает с клиентом договор лизинга, беря на себя обязательство приобрести определенное имущество, которое необходимо клиенту, и передать это имущество клиенту в пользование на определенный срок. При этом клиент сам выбирает имущество и продавца этого имущества. При заключении договора лизинга клиент, как правило, часть стоимости имущества оплачивает сразу (авансовый платеж), а остальное вносит равными долями в течение определенного срока. По окончании срока лизинга и выплаты платежей по договору клиент получает имущество в собственность.

Кто является владельцем компании?

Как следует из данных единого реестра юрлиц, по 19% «ПриватЛизинга» принадлежит Алексею Геращенко и Андрею Харлановичу, который ранее возглавлял «Агентство торговли в рассрочку». Эта компания совместно с «Белгазпромбанком» реализовывала проект «Рассрочка DELAY».


Сергей Добролет. Фото: select.by

По 15% «ПриватЛизинга» имеют Сергей Добролет и Антон Морозов. Добролет был зампредом «Белгазпромбанка», Морозов работал в юридическом отделе, сказал бывший сотрудник банка.

Добролет и Морозов входят в набсовет страховой компании «Кентавр».

Еще 32% «ПриватЛизинга» принадлежит зарегистрированным в Латвии компаниям «АЛДИ Проджектс» и «МВС Инвестмент». Вторая компания является конечным бенефициаром краундфаундинговых платформ MolaMola и Ulej, которые развивает сын Виктора Бабарико Эдуард Бабарико.

В составе участников «ПриватЛизинга» «АЛДИ Проджектс» сменило Латвийское Инвестиционное Агентство «Ауструму тилтс» 2 июня 2020 года.

Чем еще известен «ПриватЛизинг»?

«ПриватЛизинг» с 2014 года активно сотрудничает с Благотворительным фондом «Шанс», который всегда ассоциировался с семьей Виктора Бабарико. Фонд оказывает финансовую помощь на лечение тяжелобольных детей.

«ПриватЛизинг» также помогает Сенненской школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и Бытенскому детскому дому, говорится на сайте компании.

В марте 2019 года «ПриватЛизинг» стал официальным партнером Белорусской федерации шахмат.

Что за мошеннические схемы?

В открытом доступе и в беседах с несколькими участниками рынка узнать о каких-либо сомнительных историях с «ПриватЛизингом» не удалось. На ряде ресурсов есть негативные комментарии пользователей, которые были недовольны покупкой товаров в рассрочку с помощью «ПриватЛизинга».

Латвия не раз оказывалась замешана в ряде громких скандалов с отмыванием денег, но до начала предвыборной кампании претензий к Бабарико правоохранительные органы не предъявляли. 

 
 
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Александр Лукашенко, назначая 4 июня новое правительство, безымянно обвинил потенциального кандидата в президенты Виктора Бабарико в том, что тот заработал деньги...
 
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