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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прибытие танкера с американской нефтью для Беларуси в Клайпеду ожидается сегодня вечером Танкер вышел из порта Beaumont (Техас) 16 мая. Из клайпедского порта на "Нафтан" транспортировка будет идти по железной дороге, это займет около 10 дней. Танкер доставит...

Танкер вышел из порта Beaumont (Техас) 16 мая. Из клайпедского порта на "Нафтан" транспортировка будет идти по железной дороге, это займет около 10 дней.Танкер доставит для Беларуси 80 тыс. т американской нефти сорта Bakken. Это будет 12-й танкер с альтернативной нефтью для Беларуси с начала этого года.Инфо: БелТАПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите