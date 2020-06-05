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Прибытие танкера с американской нефтью для Беларуси в Клайпеду ожидается сегодня вечером

05.06.2020 11:14 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Танкер вышел из порта Beaumont (Техас) 16 мая. Из клайпедского порта на "Нафтан" транспортировка будет идти по железной дороге, это займет около 10 дней.

Танкер доставит для Беларуси 80 тыс. т американской нефти сорта Bakken. Это будет 12-й танкер с альтернативной нефтью для Беларуси с начала этого года.

Инфо: БелТА

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Танкер вышел из порта Beaumont (Техас) 16 мая. Из клайпедского порта на "Нафтан" транспортировка будет идти по железной дороге, это займет около 10 дней. Танкер доставит...
 
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