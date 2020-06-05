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Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более Br500 тыс.

05.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более Br500 тыс.

Из профсоюзного страхового фонда медикам выплачено более Br500 тыс., сообщил журналистам председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, передает корреспондент БЕЛТА.

«Мы уже выплатили нашим медикам материальную помощь на более чем Br0,5 млн. Эта работа продолжается. Мы информируем тех, кто переболел, чтобы они обращались в фонд поддержки», — сказал Вячеслав Шило.

https://www.belta.by

 
 
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Из профсоюзного страхового фонда медикам выплачено более Br500 тыс., сообщил журналистам председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав...
 
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