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Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более Br500 тыс.
05.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Из профсоюзного страхового фонда
«Мы уже выплатили нашим медикам материальную помощь на более чем Br0,5 млн. Эта работа продолжается. Мы информируем тех, кто переболел, чтобы они обращались в фонд поддержки», — сказал Вячеслав Шило.
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Из профсоюзного страхового фонда медикам выплачено более Br500 тыс., сообщил журналистам председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав...
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