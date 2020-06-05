Медикам из профсоюзного страхового фонда выплачено более Br500 тыс.

Источник материала: Вороновская газета





Из профсоюзного страхового фонда медикам выплачено более Br500 тыс., сообщил журналистам председатель Белорусского профсоюза работников здравоохранения Вячеслав Шило, передает корреспондент БЕЛТА .

«Мы уже выплатили нашим медикам материальную помощь на более чем Br0,5 млн. Эта работа продолжается. Мы информируем тех, кто переболел, чтобы они обращались в фонд поддержки», — сказал Вячеслав Шило.

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