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Интерес белорусов к наличной валюте в мае вырос на 13%. Но до прежних объемов далеко

05.06.2020 12:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В мае белорусы увеличили интерес к покупке наличной валюты на 13% по сравнению с апрелем — куплен 401,1 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщает Нацбанк.


Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В мае продажа превысила покупку на 28,2 млн долларов, по итогам пяти месяцев — на 94,5 млн долларов. Напомним, сорок девять месяцев, до марта 2020 года, население Беларуси было чистым продавцом наличной валюты. В марте, когда доллар обновил четырехлетний максимум и продолжил рост, а в обменниках обнаружился дефицит наличных долларов, население купило больше наличных, чем продало. В апреле граждане резко потеряли интерес и к покупке, и к продаже, но снова стали чистыми продавцами наличной валюты.

С учетом безналичных операций население уже стабильно — чистый покупатель. По итогам января-мая безналичная покупка превысила продажу на 674,9 млн долларов.

В мае, согласно материалам Нацбанка, продажа наличной валюты гражданами выросла на 4,9% — до 429,3 млн долларов.

За прошлый год чистая продажа наличной валюты составила 1,418 млрд долларов (минус 18,4% к 2018 году). За 2018 год белорусы сдали 1,738 млрд долларов чистыми, что более чем на четверть ниже уровня 2017 года. За 2017 год чистая продажа составила 2,2 млрд долларов, в 2016 году — 2,4 млрд долларов.

Субъекты хозяйствования в январе-мае были чистыми покупателями валюты (объем покупки превысил продажу на 755,6 млн долларов). В мае, когда восстановились поставки нефти в Беларусь, предприятия все-таки больше продали, чем купили.

 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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В мае белорусы увеличили интерес к покупке наличной валюты на 13% по сравнению с апрелем - куплен 401,1 млн долларов в эквиваленте. Об этом сообщает Нацбанк.
 
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