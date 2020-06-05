ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

А1 предлагает новую линейку тарифных планов для бизнеса

05.06.2020 15:02 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Компания А1 запустила новую линейку тарифных планов «Интернет для офиса». Предложение ориентировано на бизнес-пользователей и предлагает фиксированный доступ в интернет по привлекательной цене на наиболее популярных скоростях 50, 100 и 200 Мбит/с.

В новой линейке представлены шесть тарифных планов, предлагающих гибкий выбор скоростей для нужд бизнеса любого размера: «Интернет для офиса 20», «Интернет для офиса 50», «Интернет для офиса 100», «Интернет для офиса 200», «Интернет для офиса 500» и «Интернет для офиса 1024». Цифра в названии того или иного тарифа соответствует максимальной скорости интернет-соединения: 20, 50, 100, 200, 500 или 1024 Мбит/с соответственно.

При этом максимально доступная скорость на всех тарифах новой линейки будет предоставляться в период, совпадающий со временем работы большинства офисов белорусских компаний: с 9:00 до 18:00. В остальное время она будет составлять 10 Мбит/с.

При необходимости абоненты линейки «Интернет для офиса» могут обеспечить себе и другим сотрудникам доступ в интернет на максимально возможной для выбранного тарифного плана скорости и в другое время: для этого им предлагается дополнительная услуга «Круглосуточная скорость».

Кроме того, гарантией постоянного доступа в интернет для клиентов тарифных планов линейки «Интернет для офиса» станет возможность подключить резервный канал с использованием 3G- и 4G-сетей. Эта услуга доступна за 25 рублей в месяц. А для тех сотрудников, которые часто работают из дома или переведены на режим удаленной работы, к новой линейке можно подключить тарифные планы для организации удаленного рабочего места.

Размер абонентской платы на тарифах линейки «Интернет для офиса», а также стоимость подключения услуги «Круглосуточная скорость» приведены в таблице:

Тарифный план

«Интернет для офиса 1024»

«Интернет для офиса 500»

«Интернет для офиса 200»

«Интернет для офиса 100»

«Интернет для офиса 50»

«Интернет для офиса 20»

Абонентская плата, руб.

700

350

140

80

50

30

Ежемесячный платеж за дополнительную услугу «Круглосуточная скорость», руб.

280

130

30

19

14

7

Выбирайте свой «Интернет для офиса» и будьте уверены в скорости и стабильности связи!

Получить консультацию для подключения наиболее оптимального тарифного плана и проверить наличие технической возможности можно любым удобным способом – позвонить по единому телефону контакт-центра по номеру 150, обратиться к специалисту компании или оставить заявку на сайте.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания А1 запустила новую линейку тарифных планов «Интернет для офиса». Предложение ориентировано на бизнес-пользователей и предлагает фиксированный доступ в...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Bosch внедряет функцию автоматических экстренных вызовов для мотоциклов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика