А1 предлагает новую линейку тарифных планов для бизнеса

Компания А1 запустила новую линейку тарифных планов «Интернет для офиса». Предложение ориентировано на бизнес-пользователей и предлагает фиксированный доступ в интернет по привлекательной цене на наиболее популярных скоростях 50, 100 и 200 Мбит/с.

В новой линейке представлены шесть тарифных планов, предлагающих гибкий выбор скоростей для нужд бизнеса любого размера: «Интернет для офиса 20», «Интернет для офиса 50», «Интернет для офиса 100», «Интернет для офиса 200», «Интернет для офиса 500» и «Интернет для офиса 1024». Цифра в названии того или иного тарифа соответствует максимальной скорости интернет-соединения: 20, 50, 100, 200, 500 или 1024 Мбит/с соответственно.

При этом максимально доступная скорость на всех тарифах новой линейки будет предоставляться в период, совпадающий со временем работы большинства офисов белорусских компаний: с 9:00 до 18:00. В остальное время она будет составлять 10 Мбит/с.

При необходимости абоненты линейки «Интернет для офиса» могут обеспечить себе и другим сотрудникам доступ в интернет на максимально возможной для выбранного тарифного плана скорости и в другое время: для этого им предлагается дополнительная услуга «Круглосуточная скорость».

Кроме того, гарантией постоянного доступа в интернет для клиентов тарифных планов линейки «Интернет для офиса» станет возможность подключить резервный канал с использованием 3G- и 4G-сетей. Эта услуга доступна за 25 рублей в месяц. А для тех сотрудников, которые часто работают из дома или переведены на режим удаленной работы, к новой линейке можно подключить тарифные планы для организации удаленного рабочего места.

Размер абонентской платы на тарифах линейки «Интернет для офиса», а также стоимость подключения услуги «Круглосуточная скорость» приведены в таблице:

Тарифный план «Интернет для офиса 1024» «Интернет для офиса 500» «Интернет для офиса 200» «Интернет для офиса 100» «Интернет для офиса 50» «Интернет для офиса 20» Абонентская плата, руб. 700 350 140 80 50 30 Ежемесячный платеж за дополнительную услугу «Круглосуточная скорость», руб. 280 130 30 19 14 7

Выбирайте свой «Интернет для офиса» и будьте уверены в скорости и стабильности связи!

Получить консультацию для подключения наиболее оптимального тарифного плана и проверить наличие технической возможности можно любым удобным способом – позвонить по единому телефону контакт-центра по номеру 150, обратиться к специалисту компании или оставить заявку на сайте.