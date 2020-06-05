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Лукашенко: Буквально в течение нескольких дней мы запустим первый блок БелАЭС
05.06.2020 17:10 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
«Первый блок [БелАЭС] будет введен буквально днями», — заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня. Днем ранее президент заявил, что АЭС запустят «в течение нескольких дней». В Минэнерго планировали физический пуск в июле.
На встрече с Орбаном Лукашенко заявил о готовности принять экспертов МАГАТЭ, ЕС, других международных структур, чтобы они убедились в том, что БелАЭС не угрожает ни самим белорусам, ни соседям. Также он предложил поделиться своим опытом в строительстве атомной электростанции.
— Вы строите такую же атомную станцию, как мы построили и заканчиваем строительство в Островце. Первый блок будет введен буквально днями. Это (строительство новых энергоблоков. — прим. ред.) очень важно для Венгрии. У нас есть колоссальный опыт совместного строительства АЭС с россиянами. Скажу больше: наши строители ее построили сами под патронатом и инжиниринговым контролем России. Поэтому у нас есть опыт. Россияне очень довольны нашими строителями и приглашают нас строить такие станции за рубежом, прежде всего в Египте, — сказал Лукашенко.
4 июня во время принятия кадровых решений по новому составу правительства глава государства заявил, что в течение нескольких дней запустят первый энергоблок БелАЭС.
— Кто бы мог подумать, что белорусы смогут это сделать. Буквально в течение нескольких дней мы запустим первый блок электростанции. И не надо страдать, что ее некуда девать будет — народу отдадим. Будут блины выпекать на электроплите, будут на автомобилях электрических ездить. Это надо, это будущее. Найдем мы, как снизить стоимость этой электростанции и тарифы на электроэнергию, —
Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались. В апреле министр энергетики Беларуси
Получить информацию по поводу пуска первого энергоблока на БелАЭС TUT.BY не удалось.
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«Первый блок [БелАЭС] будет введен буквально днями», - заявил президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном 5 июня....
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