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Что это было? Автозаки за ГУМом и «остановка запрещена»
05.06.2020 19:34 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Вечером в пятницу в центре Минска, около ГУМа, через некоторые YouTube-каналы была объявлена акция якобы в поддержку Сергея Тихановского. Представители канала «Страна для жизни» опровергли проведение пикета по сбору подписей за претендента в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую в это время.
Читатели обратили внимание на несколько автозаков в соседних дворах. Ответственность за акцию никто на себя не взял.
В итоге с 18 часов общественный транспорт на остановке не останавливался, что вызвало недоумение минчан. На месте собрались два десятка журналистов, в том числе один представитель госСМИ, сотрудники в штатском с рациями. Все, кроме представителя госгазеты, — в масках.
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Вечером в пятницу в центре Минска, около ГУМа, через некоторые YouTube-каналы была объявлена акция якобы в поддержку Сергея Тихановского.
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