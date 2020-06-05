Что это было? Автозаки за ГУМом и «остановка запрещена»

Источник материала: Tut.by

Вечером в пятницу в центре Минска, около ГУМа, через некоторые YouTube-каналы была объявлена акция якобы в поддержку Сергея Тихановского. Представители канала «Страна для жизни» опровергли проведение пикета по сбору подписей за претендента в кандидаты в президенты Светлану Тихановскую в это время.





Читатели обратили внимание на несколько автозаков в соседних дворах. Ответственность за акцию никто на себя не взял.





В итоге с 18 часов общественный транспорт на остановке не останавливался, что вызвало недоумение минчан. На месте собрались два десятка журналистов, в том числе один представитель госСМИ, сотрудники в штатском с рациями. Все, кроме представителя госгазеты, — в масках.















