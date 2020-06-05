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Силовики занялись продавцами компьютерной и бытовой техники. Крупный онлайн-игрок уже не работает

05.06.2020 18:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Четвертый день недоступен сайт одного из ведущих белорусских онлайн-гипермаркетов TTN.by. Там висит заглушка: «По техническим причинам сейчас наш магазин не работает! Приносим свои извинения». По информации участников рынка, к ритейлеру возникли вопросы со стороны правоохранительных органов.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

TTN.by — один из крупных продавцов компьютерной и бытовой техники в интернете.

У компании имелось 19 пунктов самовывоза: 9 в Минске, 10 по Беларуси. Было 140 тысяч участников дисконтной программы, говорилось на сайте ритейлера до закрытия.

Онлайн-гипермаркет TTN.by принадлежит компании «Виастрим», которой владеют на паритетных началах Алексей Николаев и Владимир Бутко. Выпускники БГЭУ зарегистрировали компанию в 2011 году.

Сайт TTN.by не работает с 2 июня. Не функционируют доставка и склады онлайн-гипермаркета, оплата поставщикам не производится. Все попытки получить комментарий по номерам телефонов, указанным на сайте ритейлера, оказались тщетными.

Телеграм-канал «Эканоміка» сообщил, что на неделе головной офис компании посетили представители силовых ведомств.

Участники рынка рассказали TUT.BY, что силовики проводят массовую проверку интернет-магазинов.

— Это касается не только TTN.by, но и других сопоставимых игроков. Вопросы касаются контрабандных поставок техники. Мониторинг выявил большой разлет цен на одинаковые товары, — говорят участники рынка.

Ни одна из силовых структур не подтвердила расследование данного дела.

 
Теги: Минск
 
 
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Четвертый день недоступен сайт одного из ведущих белорусских онлайн-гипермаркетов TTN.by. По информации участников рынка, к ритейлеру возникли вопросы со стороны...
 
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