|
Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработке электротранспорта
05.06.2020 19:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTСегодня со своим венгерским коллегой встретился премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Наша страна готова делиться с Венгрией опытом в сфере разработки и производстве электротранспорта, подчеркнули в правительстве. И это только одно из многих перспективных направлений, за счет которых нужно нарастить товарооборот. По словам белорусского премьера, увеличение взаимного товарооборота двух стран до 500 миллионов евро в ближайшие два-три года - задача реализуемая. Роман Головченко также отметил, что визит представительной делегации Венгрии в Беларусь в то время, когда вся международная деятельность перешла в виртуальное пространство - это хороший знак.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня со своим венгерским коллегой встретился премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Наша страна готова делиться с Венгрией опытом в сфере разработки и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)