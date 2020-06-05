ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Беларусь готова делиться с Венгрией опытом в разработке электротранспорта

05.06.2020 19:38 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня со своим венгерским коллегой  встретился премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Наша страна готова делиться с Венгрией опытом  в сфере разработки и производстве электротранспорта, подчеркнули в правительстве. И это только одно из многих перспективных направлений, за счет которых нужно нарастить товарооборот. По словам белорусского премьера,  увеличение взаимного товарооборота двух стран до 500 миллионов евро в ближайшие два-три года -  задача реализуемая. Роман Головченко также отметил, что  визит представительной делегации Венгрии в Беларусь в то время, когда вся международная деятельность перешла в виртуальное пространство - это хороший знак.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня со своим венгерским коллегой  встретился премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Наша страна готова делиться с Венгрией опытом  в сфере разработки и...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Что это было? Автозаки за ГУМом и «остановка запрещена»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

04.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика