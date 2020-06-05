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Эксперты ООН: Беларусь должна прекратить репрессии, которые подавляют альтернативное мнение

06.06.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Группа экспертов ООН выразила обеспокоенность «в связи с усилением репрессий против гражданского общества в Беларуси». Эксперты заявили, что правительство страны должно защищать право на свободу выражения мнения и прекратить подавлять критику, сообщает Управление верховного комиссара ООН по правам человека.


Анаис Марин. Фото: news.un.org

Эксперты заявили, что в мае в Беларуси были задержаны не менее 195 человек: правозащитники, журналисты, блогеры, медицинские работники и другие представители гражданского общества были арестованы за то, что «выразили свои взгляды, или за участие в мирных акциях протеста и пикетах для сбора подписей и выдвижения кандидатов на президентские выборы». В заявлении сказано, что по крайней мере 72 человека были оштрафованы и 69 человек подвергнуты административному аресту на срок до 15 суток лишения свободы по обвинению в нарушении порядка проведения массовых мероприятий.

— Мы серьезно обеспокоены тем, что эти аресты, связанные с осуществлением свободы мирных собраний и свободы мнений и их выражения, оказывают негативное воздействие на гражданское общество, независимую прессу и беспрепятственное выражение особого мнения, — сказала спецдокладчик ООН по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин.

В заявлении отмечается, что большинство инцидентов произошло после ареста 6 мая блогера Сергея Тихановского.

Спецдокладчиков беспокоит то, что «обвинения могут быть использованы в качестве инструмента, чтобы подавить критические голоса оппозиционных кандидатов, правозащитников, журналистов, блогеров и других представителей гражданского общества, включая медицинских работников».

— Особенно серьезно ограничение права на свободу выражения мнений в преддверии выборов. За два месяца до президентских выборов мы настоятельно призываем правительство прекратить практику подавления голосов представителей гражданского общества и обеспечить плюралистическую среду, в которой все люди могут безопасно и свободно осуществлять свое право на поиск и распространение информации, свои права на свободу выражения мнений, мирных собраний и ассоциаций, — заявила Марин.

В группу экспертов входят спецдокладчик по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси Анаис Марин, спецдокладчик по вопросу о правах на свободу мирных собраний и ассоциации Клеман Ньялетсосси Вуль, спецдокладчик по вопросу о положении правозащитников Мэри Лолор, спецдокладчик по вопросу о поощрении и защите права на свободу мнений и их свободное выражение Дэвид Кайе; спецдокладчик по вопросу о праве каждого человека на наивысший достижимый уровень физического и психического здоровья Дайниус Пурас и спецдокладчик по вопросу о независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян.

 
 
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Группа экспертов ООН выразила обеспокоенность «в связи с усилением репрессий против гражданского общества в Беларуси».
 
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