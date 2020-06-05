Лукашенко: БелАЭС будет запущена на днях

Первый энергоблок Белорусской АЭС будет введен в эксплуатацию в самое ближайшее время, заявил Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Беларусь и Венгрия вновь подтверждают, что не приемлют попыток оказания давления извне под разными предлогами. Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ (в Венгрии при участии российской стороны реализуется проект по возведению двух новых энергоблоков АЭС «Пакш»)», - заявил Александр Лукашенко.

Официальный белорусский лидер пообещал, что «мы будем делать все, чтобы не только политика, а строящаяся новая АЭС в Беларуси работала не только на Беларусь, но и на все заинтересованные страны». Лукашенко заявил о готовности принять экспертов для того, чтобы они убедились в безопасности БелАЭС, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Беларусь готова поделиться своим опытом в строительстве атомной электростанции. «Вы строите такую же атомную станцию, как мы построили и заканчиваем строительство в Островце. Первый блок будет введен буквально днями», - заявил Лукашенко и пообещал при необходимости консультировать Венгрию.