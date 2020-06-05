ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко: БелАЭС будет запущена на днях

06.06.2020 07:00 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Первый энергоблок Белорусской АЭС будет введен в эксплуатацию в самое ближайшее время, заявил Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

«Беларусь и Венгрия вновь подтверждают, что не приемлют попыток оказания давления извне под разными предлогами. Наши страны столкнулись с абсолютно беспрецедентными и наглыми попытками противодействия реализации суверенного права на развитие мирных ядерных программ (в Венгрии при участии российской стороны реализуется проект по возведению двух новых энергоблоков АЭС «Пакш»)», - заявил Александр Лукашенко.

Официальный белорусский лидер пообещал, что «мы будем делать все, чтобы не только политика, а строящаяся новая АЭС в Беларуси работала не только на Беларусь, но и на все заинтересованные страны». Лукашенко заявил о готовности принять экспертов для того, чтобы они убедились в безопасности БелАЭС, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Беларусь готова поделиться своим опытом в строительстве атомной электростанции. «Вы строите такую же атомную станцию, как мы построили и заканчиваем строительство в Островце. Первый блок будет введен буквально днями», - заявил Лукашенко и пообещал при необходимости консультировать Венгрию.

Напомним, что в Вильнюсе надеются добиться от белорусских властей переноса даты запуска БелАЭС, причем действия Литвы будут активизированы, так как на станцию уже завезли ядерное топливо.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый энергоблок Белорусской АЭС будет введен в эксплуатацию в самое ближайшее время, заявил Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В Беларуси первый укос трав выполнен на 246 тыс. га
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

05.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика