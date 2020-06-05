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В Беларуси первый укос трав выполнен на 246 тыс. га

05.06.2020 22:26 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Когда день год кормит. Белорусские аграрии завершают первый укос трав. Минувшую весну называют непростой: скачки температур, неравномерные осадки и даже ночные заморозки. Однако погодные перипетии только подстегивают настоящих профессионалов. Все больше хозяйств с каждым годом переходят на более прогрессивные методы заготовки и хранения кормов. В чем секрет лидеров аграрной гонки - узнала Анна Ковалева.

Все регионы Беларуси приступили к заготовке первой партии травяных кормов


760 гектаров - такой маршрут перед аграриями хозяйства "Завидовское". Столько угодий отведено под травы первого укоса. Трудовой график отчасти диктует погода, поэтому здесь ловят каждый погожий день. 

В этом хозяйстве основная культура - люцерна. Она занимает 96 % от всех кормовых трав. Растение богато на белок. Отсюда  и высокие показатели по надоям молока. К слову, за питанием буренок здесь смотрят тщательно. А чтобы травы сохраняли витамины,  в "Завидовском" прибегли к техническому переоснащению.

В прошлом году хозяйство купило новую технику. Пресс-обмотчик прямо в поле из сена формирует рулоны и тут же упаковывает в стрейч-пленку.

Герметичный материал защищает от влаги и ультрафиолета. Так, микроэлементы и тот же белок сохраняются в корме до двух лет. И даже дождь теперь не так страшен. Ведь в стрейч-пленку по технологии можно паковать сенаж более высокой влажности.

Татьяна Белян, директор ОАО "Завидовское": "Хозяйством заготавливается полуторагодичный запас кормов. В прошлом году на эту же дату сенажа в стрейч-пленку было всего лишь только 400 тонн. А на сегодня уже мы имеем 1400. Предприятие не стоит на месте, потому что нужно иметь на кормовом столе качественные, питательные корма и сбалансированные корма".

В "Завидовском" первый укос выполнили уже на 90 %. И такая картина во многих хозяйствах Беларуси. В лидерах  Брестский и Минский регионы. 

 
 
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Когда день год кормит. Белорусские аграрии завершают первый укос трав. Минувшую весну называют непростой: скачки температур, неравномерные осадки и даже ночные...
 
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