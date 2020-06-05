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Все регионы Беларуси приступили к заготовке первой партии травяных кормов

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси первый укос трав выполнен на 246 тыс. га Когда день год кормит. Белорусские аграрии завершают первый укос трав. Минувшую весну называют непростой: скачки температур, неравномерные осадки и даже ночные...

Когда день год кормит. Белорусские аграрии завершают первый укос трав. Минувшую весну называют непростой: скачки температур, неравномерные осадки и даже ночные заморозки. Однако погодные перипетии только подстегивают настоящих профессионалов. Все больше хозяйств с каждым годом переходят на более прогрессивные методы заготовки и хранения кормов. В чем секрет лидеров аграрной гонки - узнала760 гектаров - такой маршрут перед аграриями хозяйства "Завидовское". Столько угодий отведено под травы первого укоса. Трудовой график отчасти диктует погода, поэтому здесь ловят каждый погожий день.В этом хозяйстве основная культура - люцерна. Она занимает 96 % от всех кормовых трав. Растение богато на белок. Отсюда и высокие показатели по надоям молока. К слову, за питанием буренок здесь смотрят тщательно. А чтобы травы сохраняли витамины, в "Завидовском" прибегли к техническому переоснащению.В прошлом году хозяйство купило новую технику. Пресс-обмотчик прямо в поле из сена формирует рулоны и тут же упаковывает в стрейч-пленку.Герметичный материал защищает от влаги и ультрафиолета. Так, микроэлементы и тот же белок сохраняются в корме до двух лет. И даже дождь теперь не так страшен. Ведь в стрейч-пленку по технологии можно паковать сенаж более высокой влажности.В "Завидовском" первый укос выполнили уже на 90 %. И такая картина во многих хозяйствах Беларуси. В лидерах Брестский и Минский регионы.