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Какой курс возьмет белорусская тяжелая промышленность? Смотрите в "Главном эфире"

07.06.2020 12:20 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

140 миллионов долларов итальянских инвестиций будет направлено на модернизацию БелАЗа и подконтрольного ему оршанского предприятия - оно занимается производством комплектующих деталей для карьерных самосвалов. В свое развитие БелАЗ регулярно вкладывает до 90% собственных средств. Ежегодно производит до 55% новой продукции. Проекты планируют реализовать в течение 4 лет. Об этом нашему каналу сообщил экс-директор предприятия после представления новому коллективу. Напомним, на неделе Глава государства назначил Петра Пархомчика министром промышленности. 

О том, какой курс возьмет белорусская тяжелая промышленность на ближайшее время и все ли задачи легко выполнимы - смотрите в эксклюзивном интервью сегодня в "Главном эфире" на "Беларусь1".


 
 
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140 миллионов долларов итальянских инвестиций будет направлено на модернизацию БелАЗа и подконтрольного ему оршанского предприятия - оно занимается производством...
 
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