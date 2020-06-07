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Какой курс возьмет белорусская тяжелая промышленность? Смотрите в "Главном эфире"
07.06.2020 12:20 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БT140 миллионов долларов итальянских инвестиций будет направлено на модернизацию БелАЗа и подконтрольного ему оршанского предприятия - оно занимается производством комплектующих деталей для карьерных самосвалов. В свое развитие БелАЗ регулярно вкладывает до 90% собственных средств. Ежегодно производит до 55% новой продукции. Проекты планируют реализовать в течение 4 лет. Об этом нашему каналу сообщил экс-директор предприятия после представления новому коллективу. Напомним, на неделе Глава государства назначил Петра Пархомчика министром промышленности.
О том, какой курс возьмет белорусская тяжелая промышленность на ближайшее время и все ли задачи легко выполнимы - смотрите в эксклюзивном интервью сегодня в
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140 миллионов долларов итальянских инвестиций будет направлено на модернизацию БелАЗа и подконтрольного ему оршанского предприятия - оно занимается производством...
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