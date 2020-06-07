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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какой курс возьмет белорусская тяжелая промышленность? Смотрите в "Главном эфире" 140 миллионов долларов итальянских инвестиций будет направлено на модернизацию БелАЗа и подконтрольного ему оршанского предприятия - оно занимается производством...

140 миллионов долларов итальянских инвестиций будет направлено на модернизацию БелАЗа и подконтрольного ему оршанского предприятия - оно занимается производством комплектующих деталей для карьерных самосвалов. В свое развитие БелАЗ регулярно вкладывает до 90% собственных средств. Ежегодно производит до 55% новой продукции. Проекты планируют реализовать в течение 4 лет. Об этом нашему каналу сообщил экс-директор предприятия после представления новому коллективу. Напомним, на неделе Глава государства назначил Петра Пархомчика министром промышленности.О том, какой курс возьмет белорусская тяжелая промышленность на ближайшее время и все ли задачи легко выполнимы - смотрите в эксклюзивном интервью сегодня вна