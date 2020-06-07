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Благоустройство и промышленный потенциал Могилевской области. Сегодня в “Главном эфире”

07.06.2020 13:02 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Благоустройство и промышленный потенциал Могилевской области. На чем расставлены акценты в развитии? А также важный момент в политической и экономической жизни страны - новый состав правительства. Об этом и не только смотрите в 9 вечера в “Главном эфире”.



 
 
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Благоустройство и промышленный потенциал Могилевской области. На чем расставлены акценты в развитии? А также важный момент в политической и экономической жизни...
 
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