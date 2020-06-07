|
Благоустройство и промышленный потенциал Могилевской области. Сегодня в “Главном эфире”
07.06.2020 13:02 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБлагоустройство и промышленный потенциал Могилевской области. На чем расставлены акценты в развитии? А также важный момент в политической и экономической жизни страны - новый состав правительства. Об этом и не только смотрите в 9 вечера в “Главном эфире”.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Благоустройство и промышленный потенциал Могилевской области. На чем расставлены акценты в развитии? А также важный момент в политической и экономической жизни...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)