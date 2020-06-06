Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оценка экономического развития, ориентиры на пятилетку. Глава Минэкономики в "Главном эфире" Белорусское правительство сейчас отрабатывает комплекс мер для того, чтобы восстановить экономику. Об этом нам сообщили в Министерстве экономики. Регулятор...

Белорусское правительство сейчас отрабатывает комплекс мер для того, чтобы восстановить экономику. Об этом нам сообщили в Министерстве экономики. Регулятор каждую неделю проводит встречи с представителями бизнес-союзов и в онлайн-режиме, чтобы оценить, как работают меры по поддержке экономики, легко ли решить вопросы о снижении налогов и аренды с местными властями, какие еще остаются проблемные моменты, которые нужно решить, чтобы бизнес развивался и сохранял рабочие места.Оценка экономического развития, ориентиры на пятилетку и достаточно ли механизмов поддержки реального сектора и бизнеса на данном этапе? Об этом завтра в 9 вечера в "Главном эфире" глава Минэкономики Александр Червяков.