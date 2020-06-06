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Оценка экономического развития, ориентиры на пятилетку. Глава Минэкономики в "Главном эфире"
06.06.2020 22:10 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTБелорусское правительство сейчас отрабатывает комплекс мер для того, чтобы восстановить экономику. Об этом нам сообщили в Министерстве экономики. Регулятор каждую неделю проводит встречи с представителями бизнес-союзов и в онлайн-режиме, чтобы оценить, как работают меры по поддержке экономики, легко ли решить вопросы о снижении налогов и аренды с местными властями, какие еще остаются проблемные моменты, которые нужно решить, чтобы бизнес развивался и сохранял рабочие места.
Оценка экономического развития, ориентиры на пятилетку и достаточно ли механизмов поддержки реального сектора и бизнеса на данном этапе? Об этом завтра в 9 вечера в "Главном эфире" глава Минэкономики Александр Червяков.
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Белорусское правительство сейчас отрабатывает комплекс мер для того, чтобы восстановить экономику. Об этом нам сообщили в Министерстве экономики. Регулятор...
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