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Повысить прибыль агропромышленного комплекса. Инновационное производство в Пуховичском районе

07.06.2020 15:22 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Еще одно инновационное производство появится на карте Минской области. В Пуховичском районе продолжается строительство комплекса заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это совместный проект с Китаем, и для нашей страны он уникален. 

Действительно, 14 предприятий будут выпускать различные комбикорма. Основа производства - зерно. К слову, первый завод задействует урожай уже этого сезона. Старт - в конце лета. 

Главная задача такого производства - повысить прибыль агропромышленного комплекса. Алексей Кондратенко расскажет подробнее (видео).

 
 
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Еще одно инновационное производство появится на карте Минской области. В Пуховичском районе продолжается строительство комплекса заводов Белорусской...
 
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