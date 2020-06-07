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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Повысить прибыль агропромышленного комплекса. Инновационное производство в Пуховичском районе Еще одно инновационное производство появится на карте Минской области. В Пуховичском районе продолжается строительство комплекса заводов Белорусской...

Еще одно инновационное производство появится на карте Минской области. В Пуховичском районе продолжается строительство комплекса заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это совместный проект с Китаем, и для нашей страны он уникален.Действительно, 14 предприятий будут выпускать различные комбикорма. Основа производства - зерно. К слову, первый завод задействует урожай уже этого сезона. Старт - в конце лета.Главная задача такого производства - повысить прибыль агропромышленного комплекса.расскажет подробнее (видео).