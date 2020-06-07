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Повысить прибыль агропромышленного комплекса. Инновационное производство в Пуховичском районе
07.06.2020 15:22 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЕще одно инновационное производство появится на карте Минской области. В Пуховичском районе продолжается строительство комплекса заводов Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Это совместный проект с Китаем, и для нашей страны он уникален.
Действительно, 14 предприятий будут выпускать различные комбикорма. Основа производства - зерно. К слову, первый завод задействует урожай уже этого сезона. Старт - в конце лета.
Главная задача такого производства - повысить прибыль агропромышленного комплекса. Алексей Кондратенко расскажет подробнее (видео).
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Еще одно инновационное производство появится на карте Минской области. В Пуховичском районе продолжается строительство комплекса заводов Белорусской...
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