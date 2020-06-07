ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Новый глава Минпрома Петр Пархомчик о планах рассказал "Главному эфиру"

07.06.2020 22:08 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В нашей стране точно важную должность занимает министр промышленности, учитывая и структуру экономики, и вновь звучащие предложения о масштабной приватизации. Темпы роста этого сектора должны опережать среднемировые - такую задачу поставил Президент новому главе Минпрома. По подсчетам, это примерно 3,5 % - 4 % ежегодного прироста. 

За три месяца текущего года экспорт товаров предприятий Минпрома составил без малого 900 миллионов долларов. Продукция экспортировалась в 92 страны. В полтора раза больше по сравнению с таким же периодом прошлого года поставили тракторов и карьерной техники в страны так называемой дальней дуги. На 17 % увеличены поставки в Азию, почти на 23 % - в Африку. 

Новый глава Минпрома Петр Пархомчик 13 лет возглавлял БелАЗ - гиганта белорусской тяжелой промышленности, который занимает треть мирового рынка по выпуску карьерной техники, конкурирует с транснациональными компаниями Америки и Японии. Теперь Петру Пархомчику придется заниматься судьбой не одного предприятия, а 220. 

О том, на что будет сделан акцент в достижении целей, новый глава Минпрома рассказал в эксклюзивном интервью "Главному эфиру" (видео).

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В нашей стране точно важную должность занимает министр промышленности, учитывая и структуру экономики, и вновь звучащие предложения о масштабной приватизации....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Повысить прибыль агропромышленного комплекса. Инновационное производство в Пуховичском районе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

06.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика