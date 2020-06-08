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«Земля должна продаваться, покупаться и быть предметом залога в банке». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Анной Канопацкой
08.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Продолжаем знакомить вас с потенциальными кандидатами на пост главы нашей страны, а также их взглядами на строительство, кредитную политику, недвижимость и все, что ее окружает. Сегодняшний гость - экс-активистка ОГП, экс-депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая.
Анна Канопацкая — активистка ОГП, которая в 2016 году стала депутатом парламента. До этого она управляла юридической фирмой. В 2019 году Канопацкая планировала снова баллотироваться в депутаты, но ее подписи были признаны ЦИК недействительными. После этого Анна устроилась на работу в австрийскую фирму юристом, но продолжала свою политическую деятельность.
Если нет времени смотреть интервью полностью, читайте краткое его содержание. Кликнув по ссылке в содержании, вы перейдете на соответствующий отрывок интервью.
Основные моменты интервью:
- (0.43)
«Частная собственность является неприкосновенной. И это должны уважать все участники гражданского оборота. А прежде всего – сама власть. Бизнес платит государству за это налоги, чтобы государство создавало условия, в том числе и для защиты собственности».
- (2.53)
«Я выступаю за частную собственность и считаю, что государство не должно заниматься бизнесом в принципе. Общество нанимает государство, чтобы оно обеспечивало безопасность, защиту собственности, защищало людей, которые в силу тех или иных обстоятельств не могут работать и зарабатывать».
- (4.15)
«В частной собственности у меня не много недвижимости, но есть в долевой и акционерной собственности. Потому что недвижимость – это актив».
- (5.40)
«Созданные условия связаны с тем, что государство ведет себя непорядочно по отношению к своим гражданам и своему бизнесу. Что с этим делать? Соблюдать 13-ю статью Конституции».
- (7.08)
«У нас нет хорошо выстроенного класса профессиональных менеджеров. Я считаю недопустимым, когда главный прокурор является официальным представителем на каком-нибудь Могилевском лифтовом заводе».
- (8.51)
«Необходимо создавать мобильный рынок труда. Необходимо из Минска выносить производства в отстающие регионы и создавать там налоговые льготы».
- (11.27)
«Любой город должен быть комфортным для жизни человека. Мы всегда забываем, что главная ценность государства – человек. И не экономические показатели должны быть критерием успеха развития города, а качество жизни человека».
- (14.50)
«Это было лет 15-20 назад, и это было в кредит. Я успела взять по нормальной цене, а потом в течении полугода цены вскочили в 2 раза».
- (15.35)
«Я считаю, что государство должно создать условия для того, чтобы человек мог заработать. А любые льготы от государства – эта рассадник коррупции. А я не могу поощрять рассадник коррупции. И мы не должны растить поколение, которое не умеет работать и зарабатывать, а умеют только, получая удовольствие, рожать».
- (17.41)
«Жилищный кодекс работает, потому что это выгодно государству. Но это больной вопрос».
- (19.25)
«Тут главный вопрос – готова ли власть слушать народ и действовать в их интересах? Сейчас общественные слушания носят рекомендательный характер. То есть, когда власть хочет послушать граждан, они проводят обсуждение. Нет – нет».
- (23.34)
«Если бы человек, который владеет домом, был уверен в том, что получит достаточную компенсацию, которой хватит на такой же дом под Минском – снялась бы часть вопросов. Вторая проблема – у нас нет четкого плана развития города».
- (25.53)
«Если бы человек получал нормальную качественную заработную плату, мог легко получить кредит под нормальный процент, если бы у застройщиков были равные права на получение земли, тогда бы проблем с долгостроями не было».
- (31.31)
«И эффективные, и неэффективные предприятия государство должно или продать, или передать под управление хорошим менеджерам. Любая земля должна быть внесена в оборот».
- (33.56)
«В Беларуси должны существовать любые способы приобретения недвижимости. Если застройщик понимает, что сможет построить за свои – пусть работает. Если не может, пусть привлекает средства через долевое».
- (35.56)
«Государство не пытается создать условия для развития бизнеса, а просто закрутить гайки».
- (39.19)
«Не хватает конкуренции. Сейчас очень выгодно 10 раз переложить плитку, сделать это некачественно, потому что потом еще получишь доплату на устранение. Да и качественно никто не пытается делать. Главное – освоить бюджет».
- (40.49)
«Агентствам нужно дать возможность гарантировать людям чистоту сделки. Сейчас этого, к сожалению, нет».
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
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«Земля должна продаваться, покупаться и быть предметом залога в банке». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Анной Канопацкой
Продолжаем знакомить вас с потенциальными кандидатами на пост главы нашей страны, а также их взглядами на строительство, кредитную политику, недвижимость и все,...
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