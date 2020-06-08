«Земля должна продаваться, покупаться и быть предметом залога в банке». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Анной Канопацкой

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Основные моменты интервью:

- (0.43) Про уважение к частной собственности

«Частная собственность является неприкосновенной. И это должны уважать все участники гражданского оборота. А прежде всего – сама власть. Бизнес платит государству за это налоги, чтобы государство создавало условия, в том числе и для защиты собственности».

- (2.53) Про формы собственности

«Я выступаю за частную собственность и считаю, что государство не должно заниматься бизнесом в принципе. Общество нанимает государство, чтобы оно обеспечивало безопасность, защиту собственности, защищало людей, которые в силу тех или иных обстоятельств не могут работать и зарабатывать».

- (4.15) Про свою недвижимость

«В частной собственности у меня не много недвижимости, но есть в долевой и акционерной собственности. Потому что недвижимость – это актив».

- (5.40) Про неравные условия для частных и государственных застройщиков

«Созданные условия связаны с тем, что государство ведет себя непорядочно по отношению к своим гражданам и своему бизнесу. Что с этим делать? Соблюдать 13-ю статью Конституции».

- (7.08) Про кризис государственного управления

«У нас нет хорошо выстроенного класса профессиональных менеджеров. Я считаю недопустимым, когда главный прокурор является официальным представителем на каком-нибудь Могилевском лифтовом заводе».