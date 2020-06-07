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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Министр экономики Александр Червяков о точечной поддержке в экономике Мировой локдаун изменил рынок специальностей и принес финансовые потери, которые еще предстоит подсчитать. Ясно одно: нужно работать, восстанавливать...

Мировой локдаун изменил рынок специальностей и принес финансовые потери, которые еще предстоит подсчитать. Ясно одно: нужно работать, восстанавливать производственные связи и прежнюю жизнь. И на Западе это прекрасно понимают, запуская производства и открывая границы.Беларусь как страна с открытой экономикой в полной мере ощутила на себе закрытые двери торговых партнеров. Сейчас эти цепочки восстанавливаются, и мы, как и предполагалось, готовы сразу включиться в процесс, ведь наши предприятия работали. А значит, есть что отправить на отгрузку.Беларусь пошла по пути точечной поддержки сфер, которые наиболее пострадали от мировой экономики на паузе, закрепив это указом Президента. О том, как работает документ, наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у министра экономики Александра Червякова (видео).