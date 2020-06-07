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Министр экономики Александр Червяков о точечной поддержке в экономике

07.06.2020 22:50 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Мировой локдаун изменил рынок специальностей и принес финансовые потери, которые еще предстоит подсчитать. Ясно одно: нужно работать, восстанавливать производственные связи и прежнюю жизнь. И на Западе это прекрасно понимают, запуская производства и открывая границы.

Беларусь как страна с открытой экономикой в полной мере ощутила на себе закрытые двери торговых партнеров. Сейчас эти цепочки восстанавливаются, и мы, как и предполагалось, готовы сразу включиться в процесс, ведь наши предприятия работали. А значит, есть что отправить на отгрузку.

Беларусь пошла по пути точечной поддержки сфер, которые наиболее пострадали от мировой экономики на паузе, закрепив это указом Президента. О том, как работает документ, наш корреспондент Светлана Лукьянюк спросила у министра экономики Александра Червякова (видео). 

 
 
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Мировой локдаун изменил рынок специальностей и принес финансовые потери, которые еще предстоит подсчитать. Ясно одно: нужно работать, восстанавливать...
 
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