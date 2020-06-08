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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Александр Червяков: Экономика Беларуси начнет восстановление с третьего квартала Экономика Беларуси начнет восстановление с третьего квартала. Об этом в "Главном эфире" заявил министр экономики Александр Червяков. Сейчас внешние рынки наших...

Экономика Беларуси начнет восстановление с третьего квартала. Об этом взаявил министр экономики Александр Червяков. Сейчас внешние рынки наших основных торговых партнеров восстанавливаются и открываются. Увеличивают объемы производства и белорусские предприятия. Это подтверждают и опросы от научно- исследовательского экономического института регулятора.Стабильный рост сегодня показывают обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и IT-сфера.