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Александр Червяков: Экономика Беларуси начнет восстановление с третьего квартала
08.06.2020 08:38 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTЭкономика Беларуси начнет восстановление с третьего квартала. Об этом в
Стабильный рост сегодня показывают обрабатывающая промышленность, сельское хозяйство, строительство и IT-сфера.
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Экономика Беларуси начнет восстановление с третьего квартала. Об этом в "Главном эфире" заявил министр экономики Александр Червяков. Сейчас внешние рынки наших...
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