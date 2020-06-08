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«Двушка» в Зеленом Луге за $43 тысячи, «трешка» на ул. Мележа — за $70 тысяч. На торги выставили жилье должников
09.06.2020 08:02 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На сайте БелЮрОбеспечения опубликованы анонсы предстоящих торгов по двум квартирам должников.
"Двушка" по ул. Карбышева за стартовые 104 тысячи рублей
На сайте БелЮрОбеспечения анонсированы аукционы по продаже имущества должников. Новыми лотами стали две квартиры: одна расположена по ул. Мележа, другая — по ул. Карбышева.
Квартира по ул. Карбышева, 11, имеет общую площадь 46,5 кв.м. Есть у этого объекта обременения: «Запрет суда. Запрет отчуждения и совершения определенных действий судебного исполнителя».
Стартовая стоимость квартиры — 104 тысячи рублей. Торги состоятся 18 июня, заявки можно подать до 17 июня 16:00. Победитель торгов должен будет в течение 20 дней полностью оплатить лот и возместить затраты.
"Трешка" на ул. Мележа за стартовые 168 тысяч рублей
В Советском районе по ул. Мележа продается еще одна квартира. Стартовая стоимость жилья общей площадью 60,8 кв.м — 168 тысяч рублей. Однако и здесь есть обременения: в квартире «зарегистрирован несовершеннолетний ребенок, согласно суду Советского района г.Минска от 06.03.2018 в удовлетворении требований о снятии ареста с помещения в интересах несовершеннолетнего ребенка отказано. Арест КГБ РБ . Запрет отчуждения и совершения определенных действий судебного исполнителя».
Торги по этому лоту также состоятся 18 июня, заявки можно подать до 17 июня 16:00. Победитель торгов должен будет в течение 20 дней полностью оплатить лот и возместить затраты.
Квартиры в базе Realt.by в этих же домах
В доме по ул. Карбышева в
Продавец описывает объект, как «светлую однокомнатную квартиру в одном из идеальных мест для жизни. Главным плюсом этого места является наличие целых двух зеленых зон рядом с домом: парк «Полоцкий» с одной стороны и лесопарк – с другой. У Вас будет уникальная возможность прогуливаться по сосновому лесу и насыщать свои легкие чистым кислородом, тем самым укрепляя свое здоровье».
В доме по ул. Мележа, 4, выставлены на продажу 2 квартиры, обе трехкомнатные. За
Еще одна квартира в этом же доме продается за
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«Двушка» в Зеленом Луге за $43 тысячи, «трешка» на ул. Мележа — за $70 тысяч. На торги выставили жилье должников
На сайте БелЮрОбеспечения опубликованы анонсы предстоящих торгов по двум квартирам должников. Двухкомнатная квартира расположена в микрорайоне Зеленый Луг,...
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