«Двушка» в Зеленом Луге за $43 тысячи, «трешка» на ул. Мележа — за $70 тысяч. На торги выставили жилье должников

"Двушка" по ул. Карбышева за стартовые 104 тысячи рублей

На сайте БелЮрОбеспечения анонсированы аукционы по продаже имущества должников. Новыми лотами стали две квартиры: одна расположена по ул. Мележа, другая — по ул. Карбышева.

Квартира по ул. Карбышева, 11, имеет общую площадь 46,5 кв.м. Есть у этого объекта обременения: «Запрет суда. Запрет отчуждения и совершения определенных действий судебного исполнителя».

Стартовая стоимость квартиры — 104 тысячи рублей. Торги состоятся 18 июня, заявки можно подать до 17 июня 16:00. Победитель торгов должен будет в течение 20 дней полностью оплатить лот и возместить затраты.