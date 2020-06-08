Александр Червяков о решении не закрывать предприятия во время пандемии: это спасло нашу экономику

Источник материала: Вороновская газета





Решение не закрывать предприятия во время пандемии спасло белорусскую экономику. Такое мнение в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» высказал министр экономики Александр Червяков, сообщает БЕЛТА.

«То, что мы не закрылись, спасло нашу экономику. Это не кран с водой, который закрыл-открыл, и она точно также будет течь. Если экономику закрыть, то восстанавливаться придется не один год», — сказал Александр Червяков.

По его словам, на фоне негативных оценок в мировой экономике, есть и позитивные результаты. В частности, Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики провел опросы руководителей промышленных организаций. «Опросы показывают, что индекс промышленного оптимизма начал расти. Это говорит о том, что руководители промышленных организаций начинают планировать свою деятельность с ростом объема выпуска», — подчеркнул министр.

Александр Червяков отметил, что стабильный рост показывают сельское хозяйство, строительство, IT-сфера, производство и переработка пищевых продуктов. Наблюдается увеличение производства нефтепродуктов и калийных удобрений. «В промышленности, сфере услуг есть отрасли, которые еще отстают от уровня прошлого года. Это, в первую очередь, связано с теми ограничениями, которые мы имеем в связи с коронавиросом на внешнем контуре. Однако основные наши торговые партнеры уже начинают снимать ограничения, возобновляют работу предприятия, возрастает спрос, в том числе, и на белорусскую продукцию. На основе этих факторов мы делаем выводы, что экономика начнет восстанавливаться уже в третьем квартале», — добавил он.

Министр рассказал, что правительство отрабатывает комплекс мер, чтобы восстановить экономику и максимально приблизиться к тем цифрам, которые были обозначены в прогнозе.

Что касается задач пятилетки, по словам главы Минэкономики, к 2025 году Беларусь должна достигнуть уровня ВВП $100 млрд. «Это не мифическая цифра, а необходимый для нас ВВП. При нем мы будем иметь уровень заработной платы и доходов, который позволит сохранить наш трудовой потенциал в стране, снизить, в первую очередь, трудовую миграцию. Это ключевая задача», — подчеркнул он.

Александр Червяков также отметил, что указ №143 «О поддержке экономики» работает. Во-первых, все области и Минск приняли решение о снижении ставки единого налога в два раза. Во-вторых, администрациями свободно-экономических зон также принято решение о снижении арендной платы на землю в два раза. В-третьих, о снижении арендной платы и отсрочках заявили концерны «Беллегпром», «Беллесбумпром», Министерство чрезвычайных ситуаций, Минюст, Минсвязи, Брестский и Могилевский облисполкомы. В-четвертых, снижена нагрузка в виде оплаты за энергоносители практически на Br117 млн. «Это реальные деньги, которые не нужно платить предприятиям, индивидуальным предпринимателям. Мы на еженедельной основе мониторим ситуацию в регионах, приглашаем бизнес-сообщества, предлагаем рассматривать любые вопросы и проблематику. По сути, на площадке Минэкономики создан канал прямого взаимодействия между правительством и бизнес-союзами», — пояснил министр.

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