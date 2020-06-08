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Александр Червяков о решении не закрывать предприятия во время пандемии: это спасло нашу экономику
08.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Решение не закрывать предприятия во время пандемии спасло белорусскую экономику. Такое мнение в программе
«То, что мы не закрылись, спасло нашу экономику. Это не кран с водой, который закрыл-открыл, и она точно также будет течь. Если экономику закрыть, то восстанавливаться придется не один год», — сказал Александр Червяков.
По его словам, на фоне негативных оценок в мировой экономике, есть и позитивные результаты. В частности, Научно-исследовательский экономический институт Минэкономики провел опросы руководителей промышленных организаций. «Опросы показывают, что индекс промышленного оптимизма начал расти. Это говорит о том, что руководители промышленных организаций начинают планировать свою деятельность с ростом объема выпуска», — подчеркнул министр.
Министр рассказал, что правительство отрабатывает комплекс мер, чтобы восстановить экономику и максимально приблизиться к тем цифрам, которые были обозначены в прогнозе.
Что касается задач пятилетки, по словам главы Минэкономики, к 2025 году Беларусь должна достигнуть уровня ВВП $100 млрд. «Это не мифическая цифра, а необходимый для нас ВВП. При нем мы будем иметь уровень заработной платы и доходов, который позволит сохранить наш трудовой потенциал в стране, снизить, в первую очередь, трудовую миграцию. Это ключевая задача», — подчеркнул он.
Александр Червяков также отметил, что указ №143
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Решение не закрывать предприятия во время пандемии спасло белорусскую экономику. Такое мнение в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» высказал...
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