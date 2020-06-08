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Минэнерго запросил у ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" методику определения стоимости природного газа с учетом его калорийности
08.06.2020 10:02 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTМинистерство энергетики Беларуси ждет от ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" методику по определению стоимости поставок природного газа с учетом его калорийности. Накануне об этом сообщила пресс-служба Минэнерго. Напомним, ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Беларусь не доплатила за газ 166 миллионов долларов. Минэнерго нашей страны в свою очередь заявило, что Минск не имеет долга перед Газпромом и рассчитываются в соответствии с контрактами, требуется уточнить стоимость с учетом калорийности поставляемого газа.
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Минэнерго запросил у ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" методику определения стоимости природного газа с учетом его калорийности
Министерство энергетики Беларуси ждет от ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" методику по определению стоимости поставок природного газа с учетом его калорийности....
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