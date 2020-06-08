ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Минэнерго запросил у ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" методику определения стоимости природного газа с учетом его калорийности

08.06.2020 10:02 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Министерство энергетики Беларуси ждет от ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" методику по определению стоимости поставок природного газа с учетом его калорийности. Накануне об этом сообщила пресс-служба Минэнерго. Напомним, ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что Беларусь не доплатила за газ 166 миллионов долларов. Минэнерго нашей страны в свою очередь заявило, что Минск не имеет долга перед Газпромом и рассчитываются в соответствии с контрактами, требуется уточнить стоимость с учетом калорийности поставляемого газа. 
 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство энергетики Беларуси ждет от ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" методику по определению стоимости поставок природного газа с учетом его калорийности....
 
Новости дня
Новости экономики
 
Александр Червяков: Экономика Беларуси начнет восстановление с третьего квартала
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

07.06.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
08.06.2020
Полесская правда
Lida.Info

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика