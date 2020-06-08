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Кластерные и социально значимые инициативы в Беларуси получат поддержку по проекту ЕС/ПРООН

08.06.2020 — Новости Экономики | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Кластерные и социально значимые инициативы в Беларуси получат поддержку по проекту ЕС/ПРООН

Европейский союз и ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси поддержат кластерные и социально значимые инициативы в 12 районах республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ПРООН в Беларуси.

Желающим развиваться в предпринимательстве предлагается поучаствовать в конкурсе инициатив по проекту «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь». Финансовая поддержка будет предоставляться по двум тематическим направлениям — кластерным инициативам и социально значимым инициативам.

Под первыми подразумевается организация совместной деятельности территориально локализованных юридических и физических лиц с намерением создать кластер, который нацелен на развитие и усиление конкурентоспособности его участников. А социально значимая инициатива — это комплекс мер по поддержке деловой инициативы для решения какой-либо социальной проблемы, развития инклюзии или расширения поддержки социально уязвимых групп.

Пилотными регионами стали Березовский и Кобринский районы Брестской области, Браславский и Оршанский районы Витебской области, Брагинский, Жлобинский и Хойникский районы Гомельской области, Лидский район Гродненской области, Борисовский и Молодечненский районы Минской области, Быховский и Кличевский районы Могилевской области.

Прием заявок проводится в электронном виде с 5 июня по 31 июля 2020 года включительно на сайте конкурса (https://www.prospring.by/). На поддержку лучших кластерных инициатив направят $1,44 млн, а бюджет для предприятий, нацеленных на решение социально значимых проблем, составит $1,8 млн.

«Мы хотим поддержать инициативы, реализация которых даст экономический, социальный и экологический эффекты. Бизнес-идеи должны быть актуальными для той территории, где планируется их воплощение, устойчивыми, реалистичными и инновационными. Надеемся, что предложенная поддержка будет способствовать восстановлению экономики регионов в сложившейся непростой эпидемиологической ситуации», — пояснила директор Департамента по предпринимательству Министерства экономики Ирина Бабаченок. А глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шюбель выразил надежду, что финансирование инициатив не только поможет в преодолении социальных и экономических последствий пандемического удара, но также будет способствовать решению долгосрочных проблем наиболее уязвимых групп общества и малых и средних предприятий, которые являются основой экономики.

«Инициативы, участвующие в конкурсе, должны быть направлены на решение конкретных задач регионального развития Беларуси. Они должны способствовать местному устойчивому экономическому росту, возможности иметь достойную работу, обеспечению гендерного равенства, содействовать цифровизации и инновациям. Мы ожидаем от заявителей нестандартных подходов к решению задач в области развития с использованием новых методов, идей и продуктов», — подчеркнула постоянный представитель ПРООН в Беларуси Александра Соловьева.

Как уточнила специалист проекта по связям с общественностью Надежда Синельник, проект «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» финансируется Европейским союзом и реализуется с 1 февраля 2019 года ПРООН в партнерстве с Министерством экономики. Он продлится до 31 января 2022 года. В 2019-м проект провел конкурс инициатив, направленных на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства (с бюджетом в $1,32 млн). Победителями стали 11 инициатив в пилотных районах проекта. Это центры поддержки предпринимательства, бизнес-инкубаторы. Реализация этих инициатив поможет местному бизнесу эффективнее реагировать на изменения экономических условий, вызванных чрезвычайными ситуациями, как в случае с COVID-19. Помимо этого, новые инициативы будут способствовать созданию рабочих мест, повышению устойчивости бизнеса и увеличению численности малых и средних предприятий.

https://www.belta.by

 
 
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Европейский союз и ПРООН в партнерстве с Министерством экономики Беларуси поддержат кластерные и социально значимые инициативы в 12 районах республики,...
 
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