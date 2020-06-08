Сколько денег может потерять Беларусь из-за гонений на оппозицию?

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе Запад раскритиковал действия белорусских властей, за массовые задержания политических активистов. Это тревожный сигнал — не только дипломатический, но и финансовый. Если Западу вновь не понравится, как пройдут выборы в Беларуси, наша страна может остаться без кредитов.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Есть насилие — нет денег

Задержания политических активистов в ходе текущей избирательной кампании вызвали негативную реакцию со стороны Запада.

Евросоюз уже требует немедленно освободить задержанных. Посольства США и Великобритании в Минске призвали власти Беларуси принять меры для «проведения мирных, свободных и справедливых выборов». А в Европарламенте пошли еще дальше — намекнули, реагируя на события в Беларуси, на возможное введение санкций.

Стоит напомнить, что после того как в 2010-м президентские выборы закончились разгоном Площади Европарламент рекомендовал ввести санкции, и касались они в том числе финансов. В частности, Брюссель тогда рекомендовал заморозить любую финансовую помощь Беларуси, предоставляемую через Международный валютный фонд, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития.

Это привело к тому, что белорусскому государству оказалось практически невозможно привлечь западное финансирование. МВФ деньги выдавать отказывался, и тогдашняя глава Нацбанка Надежда Ермакова объясняла поведение валютного фонда тем, что вопрос «лежит в политической плоскости». Всемирный банк, учитывая позицию МВФ, также не предоставлял финансирование Беларуси.

Также после санкций ЕС, связанных с разгоном демонстрантов в декабре 2010-го и арестом кандидатов в президенты, отказался финансировать наше государство и Европейский банк реконструкции и развития. В страновой стратегии ЕБРР, принятой в 2013-м, говорилось: «Банк будет принимать все меры к тому, чтобы исключить оказание какого-либо финансового или технического содействия центральным властям или центральному государству Беларуси».

Лишь в 2016-м ЕБРР пересмотрел свое решение и в новой стратегии отметил, что хоть президентские выборы в Беларуси «и не соответствовали международным демократическим стандартам», но были «проведены в обстановке, свободной от насилия», что обеспечило возможность для ЕБРР «более активного взаимодействия с белорусскими властями».

Также лишь после выборов 2015-го с Беларусью начал постепенно восстанавливать сотрудничество Европейский инвестиционный банк (госбанк Евросоюза). Этот банк планировал зайти в Беларусь в 2010-м году, но из-за упомянутых политических событий технические условия работы банка в Беларуси были согласованы лишь в 2017 году.

Последствия выборов в денежном выражении

Сейчас у перечисленных кредиторов из-за пандемии Беларусь просит 2,5 млрд долларов. В том числе 900 млн долларов — у МВФ, до миллиарда долларов — у Европейского банка реконструкции и развития, 300 млн долларов — у Европейского инвестиционного банка и столько же — у Всемирного банка.

В целом речь идет о 2,5 млрд долларов.

Запад будет увязывать выделение этого финансирования Беларуси с политическими вопросами, считают эксперты.

«При принятии решений в МВФ контрольный пакет голосов приходится на США, ЕС и страны, у которых партнерские отношения с Евросоюзом. Их готовность одобрить выделение финансирования Беларуси будет зависеть от того, как у нас пройдет избирательная кампания», — отметил в комментарии для БелаПАН финансовый аналитик Александр Муха.

Аналогичного мнения придерживаются и другие наблюдатели.

«Если в этом году повторятся события 2010 года, и мы увидим брутальный разгон людей на площади, а также задержание кандидатов в президенты, то привлечь западное финансирование стране будет очень сложно», — предполагает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Найти альтернативное финансирование в этом случае будет также непросто, считают эксперты.

«В случае появления новых политических заключенных в стране внешние заимствования для Беларуси на международном рынке капитала могут стать заметно дороже, учитывая к тому же ухудшении доступа к этому рынку из-за пандемии», — считает Муха.

По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, сейчас Беларусь ведет переговоры о привлечении двух китайских займов. «Однако если другие кредиторы не станут выделять финансирование Беларуси, то Китай может занять осторожную позицию», — полагает Муха.

Наконец, шансы Беларуси привлечь российское финансирования сейчас выглядят также весьма туманно. С прошлого года Россия не выделяет Беларуси средств на рефинансирование платежей по госдолгу, а любую финансовую помощь нашей стране увязывает с темой «углубления интеграции».

«Отношения с Россией испорчены, идти на более тесную интеграцию не хочется, а без этого восточный сосед отказывается выделять нам финансовую помощь. Поэтому если мы еще окажемся и без западного финансирования, то может сложиться ситуация, когда нам будет особо негде перекредитоваться», — прогнозирует Иосуб.

Поэтому, считают эксперты, крайне нежелательно доводить политическую ситуацию внутри страны до того состояния, когда европейские кредиторы откажутся выделять нам деньги.

Однако, как показывает история, белорусские власти не всегда принимают рациональные решения. Особенно в случаях, когда наступает время политической борьбы.