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Котировки нефти растут

08.06.2020 13:46 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Цена марки Brent выросла до 43 с небольшим долларов за баррель. Это спровоцировали новости про договоренности стран ОПЕК+ о продлении текущих квот по сокращению нефтедобычи до конца июля. Таким образом, по новому соглашению со следующего месяца добычу станут ограничивать на те же 9,6 миллионов баррелей в сутки. Мексика, из-за которой затянулись предыдущие переговоры, в договоре участвовать не будет.
 
 
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Цена марки Brent выросла до 43 с небольшим долларов за баррель. Это спровоцировали новости про договоренности стран ОПЕК+ о продлении текущих квот по сокращению...
 
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