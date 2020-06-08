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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Котировки нефти растут Цена марки Brent выросла до 43 с небольшим долларов за баррель. Это спровоцировали новости про договоренности стран ОПЕК+ о продлении текущих квот по сокращению...

Цена марки Brent выросла до 43 с небольшим долларов за баррель. Это спровоцировали новости про договоренности стран ОПЕК+ о продлении текущих квот по сокращению нефтедобычи до конца июля. Таким образом, по новому соглашению со следующего месяца добычу станут ограничивать на те же 9,6 миллионов баррелей в сутки. Мексика, из-за которой затянулись предыдущие переговоры, в договоре участвовать не будет.