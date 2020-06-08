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Физический пуск первого энергоблока БелАЭС по-прежнему запланирован на июль
08.06.2020 14:27 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Полную готовность к физическому пуску первого энергоблока Белорусской АЭС планируется обеспечить в июле, сейчас на объекте ведутся предпусковые операции, сообщила БелаПАН пресс-секретарь Министерства энергетики Ольга Козлович.
По ее словам, Александр Лукашенко «выразился образно»,
Консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев сообщил БелаПАН, что по линии регулирующего органа еще «не завершена экспертиза безопасности и оценка соответствия» первого энергоблока БелАЭС.
Кроме того, сказал он, перед выдачей лицензии на эксплуатацию ядерного энергетического объекта будут проведены общественные слушания. Однако по дате и формату проведения общественных слушаний «пока еще нет ясности».
Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. По прогнозу Министерства энергетики, после выхода на полную мощность станция будет вырабатывать более 19 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.
6 мая на строительную площадку БелАЭС прибыл состав со свежим ядерным топливом для первого энергоблока станции. Процедуру проверки качества груза завершили 25 мая, сейчас тепловыделяющие сборки находятся в хранилище свежего ядерного топлива.
11 апреля министр энергетики Виктор Каранкевич в эфире телеканала ОНТ сообщил, что физический пуск первого энергоблока станции намечен на июль 2020 года, энергию он начнет давать в сентябре-октябре. Второй энергоблок планируется ввести в 2021 году.
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Консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Олег Соболев сообщил, что по линии регулирующего органа еще «не завершена...
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