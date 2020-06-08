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Минск - Будапешт: новые перспективы торгово-экономического сотрудничества
08.06.2020 15:52 — Новости Экономики | БT
Источник материала: БTПополнение в портфеле заказов на двухэтажные поезда "Штадлер Минск"! Вслед за составами для России, Азербайджана и Грузии фанипольское предприятие выпускает электротранспорт для Венгрии. Это будут первые в истории венгерской железной дороги двухэтажные поезда. Задействуют их на пригородных линиях вокруг столицы - Будапешта. Отличительные особенности - яркий дизайн с синей цветовой доминантой, просторный салон, кондиционер и WI-Fi. Поставки по контракту - 40 шестивагонных двухэтажных составов.
Отметим, фанипольское предприятие "Штадлер Минск" загружено сегодня на 100 процентов. Среди заказов - поезда для белорусской железной дороги, а также для Словении и Норвегии.
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Пополнение в портфеле заказов на двухэтажные поезда "Штадлер Минск"! Вслед за составами для России, Азербайджана и Грузии фанипольское предприятие выпускает...
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