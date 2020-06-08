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На торгах 8 июня доллар снова подешевел

08.06.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 8 июня прошли очередные торги валютами.

Доллар снизился на BYN 0,0079 — до 2,3732 рубля.

Евро подешевел на BYN 0,0192 — до 2,6836 рубля.

Российский рубль укрепился на BYN 0,0069 — до 3,4764 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар снизился на BYN 0,0079 - до 2,3732 рубля.
 
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