Источник материала: БT





На полях Витебского района тестируют отечественные пресс-подборщики

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Витебской области первый укос на площади 240 000 гектаров Аграрии Витебской области в этом году планируют заготовить свыше 130 000 тонн сена, почти 2,3 миллиона тонн сенажа и два миллиона тонн силоса. Площадь первого укоса...

Аграрии Витебской области в этом году планируют заготовить свыше 130 000 тонн сена, почти 2,3 миллиона тонн сенажа и два миллиона тонн силоса. Площадь первого укоса составит 240 000 гектаров. В унитарном предприятии "Рудаково" качественными кормами необходимо обеспечить семитысячное поголовье. Многолетние травы необходимо убрать на площади свыше 2 000 гектаров. Для этого аграриям необходимо 15 погожих дней. Техника в поле с раннего утра.На полях предприятия "Рудаково" тестируют отечественные пресс-подборщики "Фьюжн-плюс". К новому сезону хозяйство закупило две производительные машины. Агрегаты полностью автоматизированы, управление осуществляется при помощи сенсорных систем. На планшете, установленном в кабине механизатора, отображаются все технологические процессы и неполадки.