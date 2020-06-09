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В Витебской области первый укос на площади 240 000 гектаров

09.06.2020 09:06 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Аграрии Витебской области в этом году планируют заготовить свыше 130 000 тонн сена, почти 2,3 миллиона тонн сенажа и два миллиона тонн силоса. Площадь первого укоса составит 240 000 гектаров. В унитарном предприятии "Рудаково" качественными кормами необходимо обеспечить семитысячное поголовье. Многолетние травы необходимо убрать на площади свыше 2 000 гектаров. Для этого аграриям необходимо 15 погожих дней. Техника в поле с раннего утра. 


На полях Витебского района тестируют отечественные пресс-подборщики

На полях предприятия "Рудаково" тестируют отечественные пресс-подборщики "Фьюжн-плюс". К новому сезону хозяйство закупило две производительные машины. Агрегаты полностью автоматизированы, управление осуществляется при помощи сенсорных систем. На планшете, установленном в кабине механизатора, отображаются все технологические процессы и неполадки.

 
 
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Аграрии Витебской области в этом году планируют заготовить свыше 130 000 тонн сена, почти 2,3 миллиона тонн сенажа и два миллиона тонн силоса. Площадь первого укоса...
 
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