«МТС Коммуникатор»: возможность быстрого информирования клиентов

МТС запустил сервис «МТС Коммуникатор», с помощью которого индивидуальные предприниматели и юридические лица могут делать SMS и Viber-рассылки своим клиентам.

С помощью сервиса «МТС Коммуникатор» можно быстро отправить необходимое сообщение, а также запланировать рассылку информации на определенную дату и время. Отправка осуществляется по двум каналам на выбор: SMS-сообщения доставляются во все сети Беларуси и другие страны, по Viber — только в сети операторов Беларуси. «МТС Коммуникатор» обеспечивает бесперебойную отправку: если сообщение не будет доставлено по каналу SMS, оно будет доставлено по каналу Viber. Кроме того, отправителю доступна подробная статистика о статусе доставки сообщений.

Также пользователь сервиса может зарегистрировать альфа-имя: в поле «Отправитель» будет отображаться название организации или услуги. Таким образом, абонент поймет, от кого пришло сообщение.

Стоимость одного отправленного SMS-сообщения в сети МТС — 0,015 рубля, SMS в сети других операторов — 0,017 рубля.

Стоимость сервисного Viber-сообщения — 0,01 рубля, рекламного — 0,03 рубля. Стоимость альфа-имени Viber — 500 рублей — в эту сумму уже включены сервисные и рекламные сообщения.