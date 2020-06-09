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«МТС Коммуникатор»: возможность быстрого информирования клиентов
09.06.2020 11:00 — Новости Экономики | БДГ
Источник материала: БДГ
МТС запустил сервис «МТС Коммуникатор», с помощью которого индивидуальные предприниматели и юридические лица могут делать SMS и Viber-рассылки своим клиентам.
С помощью сервиса
Также пользователь сервиса может зарегистрировать альфа-имя: в поле «Отправитель» будет отображаться название организации или услуги. Таким образом, абонент поймет, от кого пришло сообщение.
Стоимость одного отправленного SMS-сообщения в сети МТС — 0,015 рубля, SMS в сети других операторов — 0,017 рубля.
Стоимость сервисного Viber-сообщения — 0,01 рубля, рекламного — 0,03 рубля. Стоимость альфа-имени Viber — 500 рублей — в эту сумму уже включены сервисные и рекламные сообщения.
Подробную информацию о сервисе «МТС Коммуникатор» смотрите
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МТС запустил сервис «МТС Коммуникатор», с помощью которого индивидуальные предприниматели и юридические лица могут делать SMS и Viber-рассылки своим клиентам.
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