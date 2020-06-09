ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«МТС Коммуникатор»: возможность быстрого информирования клиентов

09.06.2020 11:00 — Новости Экономики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МТС запустил сервис «МТС Коммуникатор», с помощью которого индивидуальные предприниматели и юридические лица могут делать SMS и Viber-рассылки своим клиентам.

С помощью сервиса «МТС Коммуникатор» можно быстро отправить необходимое сообщение, а также запланировать рассылку информации на определенную дату и время. Отправка осуществляется по двум каналам на выбор: SMS-сообщения доставляются во все сети Беларуси и другие страны, по Viber — только в сети операторов Беларуси. «МТС Коммуникатор» обеспечивает бесперебойную отправку: если сообщение не будет доставлено по каналу SMS, оно будет доставлено по каналу Viber. Кроме того, отправителю доступна подробная статистика о статусе доставки сообщений.

Также пользователь сервиса может зарегистрировать альфа-имя: в поле «Отправитель» будет отображаться название организации или услуги. Таким образом, абонент поймет, от кого пришло сообщение.

Стоимость одного отправленного SMS-сообщения в сети МТС — 0,015 рубля, SMS в сети других операторов — 0,017 рубля.

Стоимость сервисного Viber-сообщения — 0,01 рубля, рекламного — 0,03 рубля. Стоимость альфа-имени Viber — 500 рублей — в эту сумму уже включены сервисные и рекламные сообщения.

Подробную информацию о сервисе «МТС Коммуникатор» смотрите здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС запустил сервис «МТС Коммуникатор», с помощью которого индивидуальные предприниматели и юридические лица могут делать SMS и Viber-рассылки своим клиентам.
 
Новости дня
Новости экономики
 
Мало квот. Как Беларусь вылавливает рыбу в России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика