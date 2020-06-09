На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи

Идея воссоздания старобелорусской деревни возникла у бизнесмена Евгения Новоселецкого. На реализацию комплекса ушло 3 года и несколько миллионов долларов. Агроэкоусадьба проработала около 3 лет. А в январе 2019 года стало известно, что Евгений Новоселецкий погиб в автомобильной аварии.

Наносы — известное место в Беларуси. Комплекс находится на полуострове, который омывается с трех сторон водами озера Нарочь. На участке в 4 гектара Евгений Новоселецкий и воссоздал старобелорусскую деревню образца XIX века.

Теперь на торги выставлены два других здания в агроусадьбе. Их реализовывает отдел принудительного исполнения в счет погашения долгов замдиректора комплекса «Наносы-Новоселье» Олега Смолюка.

Первое здание - незавершенное законсервированное капитальное строение имеет готовность 93%. Это ресторанный комплекс с номерами для гостей и бассейном. Здесь есть кинотеатр и бассейн длиной 30 метров и глубиной 2 метра. Начальная цена объекта составила 808 тысяч рублей.

Аукцион по объекту пройдет 23 июня.