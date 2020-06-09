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На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи

09.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Из-за долгов на электронные торги выставлены два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи, который создал бизнесмен Евгений Новоселецкий. Об этом сообщается на сайте государственной торговой площадки «БелЮрОбеспечение».

На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи

Одна из самых ярких агроусадеб — «Наносы-Новоселье» — была выставлена на аукцион 4 июля 2019 года. Однако аукцион не состоялся из-за отсутствия заявителей. Собственники оценивали комплекс в 4,5 миллиона долларов, а на торги он был выставлен за 2,4 миллиона долларов. 


На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи

Идея воссоздания старобелорусской деревни возникла у бизнесмена Евгения Новоселецкого. На реализацию комплекса ушло 3 года и несколько миллионов долларов. Агроэкоусадьба проработала около 3 лет. А в январе 2019 года стало известно, что Евгений Новоселецкий погиб в автомобильной аварии.

Наносы — известное место в Беларуси. Комплекс находится на полуострове, который омывается с трех сторон водами озера Нарочь. На участке в 4 гектара Евгений Новоселецкий и воссоздал старобелорусскую деревню образца XIX века.

Теперь на торги выставлены два других здания в агроусадьбе. Их реализовывает отдел принудительного исполнения в счет погашения долгов замдиректора комплекса «Наносы-Новоселье» Олега Смолюка.

Первое здание - незавершенное законсервированное капитальное строение имеет готовность 93%. Это ресторанный комплекс с номерами для гостей и бассейном. Здесь есть кинотеатр и бассейн длиной 30 метров и глубиной 2 метра. Начальная цена объекта составила 808 тысяч рублей.

Аукцион по объекту пройдет 23 июня.


На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи

На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи

На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи

На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи

На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи

Второе здание площадью 258 квадратных метров тоже законсервировано и имеет готовность 93%. Оно выставлено на торги за 353 тысячи рублей.

Торги состояться 25 июня.

На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи
Источник фото: БелЮрОбеспечение
На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи
Источник фото:БелЮрОбеспечение

 
 
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Из-за долгов на электронные торги выставлены два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи, который создал бизнесмен Евгений Новоселецкий....
 
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