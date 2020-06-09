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На аукцион выставили еще два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи
09.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Из-за долгов на электронные торги выставлены два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи, который создал бизнесмен Евгений Новоселецкий. Об этом
Одна из самых ярких агроусадеб — «Наносы-Новоселье» — была
Идея воссоздания старобелорусской деревни возникла у бизнесмена Евгения Новоселецкого. На реализацию комплекса ушло 3 года и несколько миллионов долларов. Агроэкоусадьба проработала около 3 лет. А в январе 2019 года стало известно, что Евгений Новоселецкий
Наносы — известное место в Беларуси.
Теперь на торги выставлены два других здания в агроусадьбе. Их реализовывает отдел принудительного исполнения в счет погашения долгов замдиректора комплекса «Наносы-Новоселье» Олега Смолюка.
Аукцион по объекту пройдет 23 июня.
Торги состояться 25 июня.
Аукционы пройдут на электронной площадке «БелЮрОбеспечение».
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Из-за долгов на электронные торги выставлены два здания в этнокультурном комплексе «Наносы-Новоселье» на Нарочи, который создал бизнесмен Евгений Новоселецкий....
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