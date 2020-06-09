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Задержан видеоблогер Владимир Цыганович (MozgON)

10.06.2020 06:02 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вечером 9 июня задержан популярный (76 тыс. подписчиков) видеоблогер Владимир Цыганович (MozgON). Об этом сообщил БелаПАН блогер Александр Кабанов.


Фото: Юлия Альгерчик

«От моих источников достоверно известно, что его остановили сотрудники ГАИ и заявили, что он не имеет права управлять транспортным средством», — рассказал Кабанов.

Он высказал предположение, что, возможно, на Цыгановиче «висят штрафы», но подчеркнул, что точной информации об этом не имеет. «Инкриминировали ему именно это, вытащили его из машины, составили протокол за неповиновение законным требованиям милиции — административка», — добавил блогер.

Как сообщает spring96.org со ссылкой на знакомого блогера, Цыгановича отправили отбывать 15 суток, которые он получил три месяца назад за акцию у «Белнефтехима».

 
 
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«Инкриминировали ему именно это, вытащили его из машины, составили протокол за неповиновение законным требованиям милиции - административка», - рассказал Кабанов.
 
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