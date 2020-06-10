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«Министерство сельского хозяйства отправим в Горки, Минэнерго - в Островец». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Юрием Губаревичем
10.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Очередной гость нашего цикла интервью с претендентами в кандидаты на пост президента Беларуси глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Политик рассказал про альтернативы уплотнения Минска, варианты льгот для многодетных семей и что делать, чтобы привлечь инвесторов в регионы. Подробнее смотрите в нашем материале.
Юрий Губаревич - глава движения «За Свободу». Один из участников праймериз оппозиции по определению единого кандидата на этих президентских выборах. Губаревич много лет был в рядах БНФ: возглавлял ячейку в Бресте, был зампредом партии. Четыре года отработал депутатом в Белоозерске. На выборах в 2006 году был руководителем Брестского областного штаба единого кандидата в президенты от оппозиции Александра Милинкевича. В 2004, 2008, 2016 и 2019 безуспешно баллотировался в Палату представителей.
Если нет времени смотреть интервью полностью, читайте краткое содержание. Напомним, что это лишь отрывки из ответа. Чтобы услышать полный ответ, необходимо кликнуть по ссылке в содержании, и вы перейдете на соответствующий отрывок интервью.
Основные моменты интервью:
- (0.30)
«Если человек покупает дом в зеленой зоне, то он хочет быть уверенным в том, что будет здесь жить. А не так, как это происходит сейчас: приходит власть и говорит, что на ваш кусочек земли глаз положил инвестор с деньгами, поэтому мы вас сносим. И человек никак не может это оспорить».
- (1.53)
«Это не обсуждения, это – презентация уже готовых решений. Причем подготовленных на коленках, где нет слайдов с необходимыми цифрами и другой информацией. Только массовый протест людей иногда способен изменить планы инвесторов».
- (4.06)
«Местное управление – основа всему. Должна быть избираемость местной власти, а не назначаемость. Избранный народом человек будет работать в интересах народа, который его избрал. Чтобы быть избранным еще на один срок, он пойдет советоваться планами с местными жителями».
- (6.17)
«Город должен быть удобным для жителей. Уплотнение не всегда приводит к удобству. Скорее наоборот: перенаселение, нехватка инфраструктуры.»
- (8.11)
«Страна не выживет, если все 9 миллионов съедутся в столицу. Но и количество людей занятых в сельском хозяйстве по всему миру стремительно сокращается. Люди переезжают из деревень в ближайшие города. И нужно сделать так, чтобы, к примеру, в 10 городах по стране было комфортно проживать, не хуже, чем в столице. Нужно стимулировать инвесторов размещать производства не в столице».
- (10.26)
«Выносить стоит, но не все. Сборочный цех может остаться. А вот вынести «литейку» и организовать способы подвоза туда рабочих – вполне возможно».
- (11.24)
«Любое производство не может остаться без рабочей силы. Минск в этом случае наиболее подходящий – 2 миллиона людей. Поэтом СЭЗ и размещают вокруг столицы. Однако размещение таких зон возле других региональных городов также могло решать эту проблему».
- (12.51)
«Я бы все отдал бизнесу. Не знаю, чем руководствуется нынешняя власть. Наверное, получить кратковременную финансовую выгоду, а не долговременную инвестицию в налоги и рабочие места».
- (13.48)
«Государственное управление неэффективно. Всегда возникает дисбаланс: льготы для своих, и проверки с налогами для частников. Должна быть приватизация. Рынок расставит все на свои места».
- (14.37)
«Частная собственность – это основа независимости. И индивидуальной, и коллективной. А государственная собственность – это не значит, что она работает на благо всех».
- (18.45)
«Вопросы льгот и налогообложения должен быть равным для всех форм собственности. Проводите тендер, проверяйте, вдруг частник предложит лучше».
- (20.00)
«Льготы для многодетных – это долговременная инвестиция со стороны государства. Потому что есть демографическая проблема. Можно было бы решить эту проблему привлечением сторонней силы, но Беларусь сегодня не настолько привлекательная страна. Могли бы внутренними ресурсами, однако кредиты – насколько их потянет нынешняя экономика. Хороший вариант – арендное жилье».
- (22.56)
«Для многодетных – это лучший вариант. Если пропадет обоснование к льготном платежам за это жилье, люди могут продолжать его арендовать на общих основаниях. Такое подход развит в Германии. Там есть управляющие компании и много такого жилья для всех категорий. Однако селить всех в один дом не стоит. Не надо создавать гетто. Нужно расселять по разным».
- (25.39)
«Не трогать частный сектор!»
- (27.49)
«В Париже гордятся, что у них в центре города есть виноградники и из этого винограда делают вино. Но там это больше туристическая аттракция. Если перепрофилировать сельхозземли в черте города, то только под рекреационные зоны, а не застраивать их жильем».
- (28.53)
«Почему БГУ обязательно должен находиться в Минске? Его можно вынести в Смолевичи. Там и для общежитий земли полно. Министерство сельского хозяйства отправим в Горки. Министерство энергетики – в Островец».
- (30.34)
«Главная проблема – доступность этого жилья для среднего потребителя. Если квадратный метр в Минске стоит как среднемесячная зарплата в Польше – это ненормально.»
- (31.51)
«Если это решение директивное, как любит делать власть, мол «мы вам делаем барьер и дальше крутитесь как хотите», то это приведет к серым схемам. Никто не будет работать себе в убыток».
- (32.38)
«Хорошо звучит «первую». Будто у меня есть и вторая, и третья, и четвертая. Нет, у меня одна единственная, и она же первая. Досталась в наследство».
- (34.21)
«Из личного опыта: их услуги составляют ощутимый кусок в семейном бюджете, но без них бы мы не обошлись. И думаю, что свои деньги они отработали. Они взяли на себя все риски и пояснили, что есть страховка, которая все покроет, если что-то пойдет не так».
- (36.17)
«Регулирование тут полезно, потому что речь идет тут не о покупке мобильного телефона. Зачастую люди покупают квартиру раз в жизни. И если агентство допустит ошибку по своей некомпетентности, то это нанесет большой удар по покупателю».
- (38.22)
«Что касается коммерческой недвижимости, то общеэкономическая ситуация в стране сама хорошо решает этот вопрос. Когда экономика на подъеме, все долгострои сметаются. Что касается жилья, то тут должна быть ответственность застройщиков и страховой фонд».
- (40.57)
«Самая большая проблема в сфере ЖКХ – отсутствие конкуренции».
Фото: Павел Садовский
Видео: Михаил Умпирович-Демченко
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«Министерство сельского хозяйства отправим в Горки, Минэнерго - в Островец». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Юрием Губаревичем
Очередной гость нашего цикла интервью с претендентами в кандидаты на пост президента Беларуси глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Политик рассказал про...
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