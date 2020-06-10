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«Министерство сельского хозяйства отправим в Горки, Минэнерго - в Островец». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Юрием Губаревичем

10.06.2020 11:04 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Очередной гость нашего цикла интервью с претендентами в кандидаты на пост президента Беларуси глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Политик рассказал про альтернативы уплотнения Минска, варианты льгот для многодетных семей и что делать, чтобы привлечь инвесторов в регионы. Подробнее смотрите в нашем материале.

«Министерство сельского хозяйства отправим в Горки, Минэнерго - в Островец». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Юрием Губаревичем

Юрий Губаревич - глава движения «За Свободу». Один из участников праймериз оппозиции по определению единого кандидата на этих президентских выборах. Губаревич много лет был в рядах БНФ: возглавлял ячейку в Бресте, был зампредом партии. Четыре года отработал депутатом в Белоозерске. На выборах в 2006 году был руководителем Брестского областного штаба единого кандидата в президенты от оппозиции Александра Милинкевича. В 2004, 2008, 2016 и 2019 безуспешно баллотировался в Палату представителей.

«Министерство сельского хозяйства отправим в Горки, Минэнерго - в Островец». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Юрием Губаревичем

Если нет времени смотреть интервью полностью, читайте краткое содержание. Напомним, что это лишь отрывки из ответа. Чтобы услышать полный ответ, необходимо кликнуть по ссылке в содержании, и вы перейдете на соответствующий отрывок интервью.

Основные моменты интервью:

- (0.30) Про амбиции президента и сферу градостроительства

«Если человек покупает дом в зеленой зоне, то он хочет быть уверенным в том, что будет здесь жить. А не так, как это происходит сейчас: приходит власть и говорит, что на ваш кусочек земли глаз положил инвестор с деньгами, поэтому мы вас сносим. И человек никак не может это оспорить».

- (1.53) Про общественные обсуждения

«Это не обсуждения, это – презентация уже готовых решений. Причем подготовленных на коленках, где нет слайдов с необходимыми цифрами и другой информацией. Только массовый протест людей иногда способен изменить планы инвесторов».

- (4.06) Про эффективную систему взаимодействия властей и местных жителей при застройке

«Местное управление – основа всему. Должна быть избираемость местной власти, а не назначаемость. Избранный народом человек будет работать в интересах народа, который его избрал. Чтобы быть избранным еще на один срок, он пойдет советоваться планами с местными жителями».

- (6.17) Про уплотнение городов

«Город должен быть удобным для жителей. Уплотнение не всегда приводит к удобству. Скорее наоборот: перенаселение, нехватка инфраструктуры.»  

- (8.11) Про проблемы регионов

«Страна не выживет, если все 9 миллионов съедутся в столицу. Но и количество людей занятых в сельском хозяйстве по всему миру стремительно сокращается. Люди переезжают из деревень в ближайшие города. И нужно сделать так, чтобы, к примеру, в 10 городах по стране было комфортно проживать, не хуже, чем в столице. Нужно стимулировать инвесторов размещать производства не в столице».

- (10.26) Про заводы в черте города

 «Выносить стоит, но не все. Сборочный цех может остаться. А вот вынести «литейку» и организовать способы подвоза туда рабочих – вполне возможно».

- (11.24) Про свободные экономические зоны

«Любое производство не может остаться без рабочей силы. Минск в этом случае наиболее подходящий – 2 миллиона людей. Поэтом СЭЗ и размещают вокруг столицы. Однако размещение таких зон возле других региональных городов также могло решать эту проблему».

«Министерство сельского хозяйства отправим в Горки, Минэнерго - в Островец». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Юрием Губаревичем

- (12.51) Про неэффективные производства и госимущество

«Я бы все отдал бизнесу. Не знаю, чем руководствуется нынешняя власть. Наверное, получить кратковременную финансовую выгоду, а не долговременную инвестицию в налоги и рабочие места».

- (13.48) Про госсобственность

«Государственное управление неэффективно. Всегда возникает дисбаланс: льготы для своих, и проверки с налогами для частников. Должна быть приватизация. Рынок расставит все на свои места». 

- (14.37) Про частную собственность

«Частная собственность – это основа независимости. И индивидуальной, и коллективной. А государственная собственность – это не значит, что она работает на благо всех».

- (18.45) Про государственных и частных застройщиков

«Вопросы льгот и налогообложения должен быть равным для всех форм собственности. Проводите тендер, проверяйте, вдруг частник предложит лучше».

- (20.00) Про льготы многодетным и другим категориям граждан

«Льготы для многодетных – это долговременная инвестиция со стороны государства. Потому что есть демографическая проблема. Можно было бы решить эту проблему привлечением сторонней силы, но Беларусь сегодня не настолько привлекательная страна. Могли бы внутренними ресурсами, однако кредиты – насколько их потянет нынешняя экономика. Хороший вариант – арендное жилье».

- (22.56) Про арендное жилье

«Для многодетных – это лучший вариант. Если пропадет обоснование к льготном платежам за это жилье, люди могут продолжать его арендовать на общих основаниях. Такое подход развит в Германии. Там есть управляющие компании и много такого жилья для всех категорий. Однако селить всех в один дом не стоит. Не надо создавать гетто. Нужно расселять по разным».  

- (25.39) Про конфликт частного сектора и многоэтажной застройки

«Не трогать частный сектор!»

- (27.49) Про сельхозземли в черте города

«В Париже гордятся, что у них в центре города есть виноградники и из этого винограда делают вино. Но там это больше туристическая аттракция. Если перепрофилировать сельхозземли в черте города, то только под рекреационные зоны, а не застраивать их жильем».

«Министерство сельского хозяйства отправим в Горки, Минэнерго - в Островец». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Юрием Губаревичем

- (28.53) Про города-спутники

«Почему БГУ обязательно должен находиться в Минске? Его можно вынести в Смолевичи.  Там и для общежитий земли полно. Министерство сельского хозяйства отправим в Горки. Министерство энергетики – в Островец».

- (30.34) Про проблемы в сфере строительства и жилья

«Главная проблема – доступность этого жилья для среднего потребителя. Если квадратный метр в Минске стоит как среднемесячная зарплата в Польше – это ненормально.»

- (31.51) Про рентабельность застройщиков в 5%

«Если это решение директивное, как любит делать власть, мол «мы вам делаем барьер и дальше крутитесь как хотите», то это приведет к серым схемам. Никто не будет работать себе в убыток».

- (32.38) Про свою первую квартиру

«Хорошо звучит «первую». Будто у меня есть и вторая, и третья, и четвертая. Нет, у меня одна единственная, и она же первая. Досталась в наследство». 

- (34.21) Про агентства недвижимости

«Из личного опыта: их услуги составляют ощутимый кусок в семейном бюджете, но без них бы мы не обошлись. И думаю, что свои деньги они отработали. Они взяли на себя все риски и пояснили, что есть страховка, которая все покроет, если что-то пойдет не так».

- (36.17) Про лицензирование деятельности агентств недвижимости

«Регулирование тут полезно, потому что речь идет тут не о покупке мобильного телефона. Зачастую люди покупают квартиру раз в жизни. И если агентство допустит ошибку по своей некомпетентности, то это нанесет большой удар по покупателю». 

- (38.22) Про долгострои

«Что касается коммерческой недвижимости, то общеэкономическая ситуация в стране сама хорошо решает этот вопрос. Когда экономика на подъеме, все долгострои сметаются. Что касается жилья, то тут должна быть ответственность застройщиков и страховой фонд».

- (40.57) Про ЖКХ

«Самая большая проблема в сфере ЖКХ – отсутствие конкуренции».  

«Министерство сельского хозяйства отправим в Горки, Минэнерго - в Островец». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Юрием Губаревичем

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Очередной гость нашего цикла интервью с претендентами в кандидаты на пост президента Беларуси глава движения «За Свободу» Юрий Губаревич. Политик рассказал про...
 
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