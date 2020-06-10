«Министерство сельского хозяйства отправим в Горки, Минэнерго - в Островец». Большое интервью с потенциальным кандидатом в президенты Юрием Губаревичем

Основные моменты интервью:

- (0.30) Про амбиции президента и сферу градостроительства

«Если человек покупает дом в зеленой зоне, то он хочет быть уверенным в том, что будет здесь жить. А не так, как это происходит сейчас: приходит власть и говорит, что на ваш кусочек земли глаз положил инвестор с деньгами, поэтому мы вас сносим. И человек никак не может это оспорить».

- (1.53) Про общественные обсуждения

«Это не обсуждения, это – презентация уже готовых решений. Причем подготовленных на коленках, где нет слайдов с необходимыми цифрами и другой информацией. Только массовый протест людей иногда способен изменить планы инвесторов».

- (4.06) Про эффективную систему взаимодействия властей и местных жителей при застройке

«Местное управление – основа всему. Должна быть избираемость местной власти, а не назначаемость. Избранный народом человек будет работать в интересах народа, который его избрал. Чтобы быть избранным еще на один срок, он пойдет советоваться планами с местными жителями».

- (6.17) Про уплотнение городов

«Город должен быть удобным для жителей. Уплотнение не всегда приводит к удобству. Скорее наоборот: перенаселение, нехватка инфраструктуры.»

- (8.11) Про проблемы регионов

«Страна не выживет, если все 9 миллионов съедутся в столицу. Но и количество людей занятых в сельском хозяйстве по всему миру стремительно сокращается. Люди переезжают из деревень в ближайшие города. И нужно сделать так, чтобы, к примеру, в 10 городах по стране было комфортно проживать, не хуже, чем в столице. Нужно стимулировать инвесторов размещать производства не в столице».

- (10.26) Про заводы в черте города

«Выносить стоит, но не все. Сборочный цех может остаться. А вот вынести «литейку» и организовать способы подвоза туда рабочих – вполне возможно».

- (11.24) Про свободные экономические зоны

«Любое производство не может остаться без рабочей силы. Минск в этом случае наиболее подходящий – 2 миллиона людей. Поэтом СЭЗ и размещают вокруг столицы. Однако размещение таких зон возле других региональных городов также могло решать эту проблему».