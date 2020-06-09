ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Экономика дня

09.06.2020 22:14 — Новости Экономики | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Падение мирового ВВП по итогам года может составить более 5 %. Такой неутешительный прогноз сделал Всемирный банк. Франция в 2020 году может потерять почти миллион рабочих мест, а в середине следующего года уровень безработицы в стране может достигнуть рекордных 11,8 %, сообщает телеканал France Info. Чем живут рынки, узнаем из "Экономики дня".


В апреле текущего года в немецкой промышленности зафиксирован максимальный спад в послевоенной истории  

Федеральное ведомство статистики Германии представило цифры. В апреле текущего года в немецкой промышленности зафиксирован максимальный спад в послевоенной истории. Минус 18 % в апреле к цифрам марта. К апрелю прошлого года минус 25 %. В числе основных причин указывается остановка конвейеров на несколько недель в большинстве автомобильных концернов в период пандемии. Только в этой отрасли падение производства в апреле превысило 74 %.


Особым спросом на рынке загородной недвижимости пользуются недорогие дачи

К рынку загородной недвижимости этой весной и летом  повышенный интерес. Число сделок здесь не обвалилось в отличие от квартир, отмечают эксперты. Особой популярностью пользуются недорогие дачи. 


Эксперты: белорусский бизнес оказался лучше подготовленным к переходу в онлайн, чем в Европе

Относительно прошлого года Байнет вырос почти на 2,5 %, что можно сравнить с темпами самых крупных доменных зон мира в начале года. Эксперты отмечают: белорусский малый и средний бизнес еще до кризиса был хорошо представлен в онлайн-среде. 


Предпринимателем мира 2020 года по итогам конкурса EY стала основатель компании Biocon из Индии 

По решению независимого жюри, «Предпринимателем мира - 2020» стала доктор Киран Мазумдар-Шоу  -  основатель компании Biocon, штаб-квартира которой находится в Индии. Об этом было объявлено на церемонии награждения, впервые прошедшей в онлайн-формате. Титул "Предпринимателя мира", во второй раз за 20-летнюю историю конкурса,  который ежегодно проводит компания EY, достался женщине. Доктор Киран, основала Biocon – производителя биофармацевтики – в 1978 году со стартовым капиталом 500 долларов США и двумя сотрудниками. Сейчас это 11 000 человек, а компания, одна из крупнейших в Азии, показала за 2019 финансовый год выручку в размере 800 млн долларов США. Всего в этом году за победу в международном финале боролись 46 победителей национальных этапов из 41 страны.


В парке "Великий камень" наладят выпуск инновационной электронной продукции для здравоохранения 

В "Великий камень" пришел новый резидент. Известно, чем займется. Проект предполагает выпуск инновационной электронной продукции по дистанционному мониторингу состояния здоровья человека. В Китайско-белорусском индустриальном парке наладят современное производство электронных устройств -  таких, как глюкометры, кардиогаджеты и пульмогаджеты. Также планируют к выпуску индикаторные тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови человека. Рассчитывают, что продукция будет востребована также в сферах образования, физической культуры, спорта и для домашнего самоконтроля.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Падение мирового ВВП по итогам года может составить более 5 %. Такой неутешительный прогноз сделал Всемирный банк. Франция в 2020 году может потерять почти миллион...
 
Новости дня
Новости экономики
 
БелАЗ существенно диверсифицировал экспорт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

08.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика