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В апреле текущего года в немецкой промышленности зафиксирован максимальный спад в послевоенной истории





Особым спросом на рынке загородной недвижимости пользуются недорогие дачи





Эксперты: белорусский бизнес оказался лучше подготовленным к переходу в онлайн, чем в Европе





Предпринимателем мира 2020 года по итогам конкурса EY стала основатель компании Biocon из Индии





В парке "Великий камень" наладят выпуск инновационной электронной продукции для здравоохранения

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономика дня Падение мирового ВВП по итогам года может составить более 5 %. Такой неутешительный прогноз сделал Всемирный банк. Франция в 2020 году может потерять почти миллион...

Падение мирового ВВП по итогам года может составить более 5 %. Такой неутешительный прогноз сделал Всемирный банк. Франция в 2020 году может потерять почти миллион рабочих мест, а в середине следующего года уровень безработицы в стране может достигнуть рекордных 11,8 %, сообщает телеканал France Info. Чем живут рынки, узнаем из "Экономики дня".Федеральное ведомство статистики Германии представило цифры. В апреле текущего года в немецкой промышленности зафиксирован максимальный спад в послевоенной истории. Минус 18 % в апреле к цифрам марта. К апрелю прошлого года минус 25 %. В числе основных причин указывается остановка конвейеров на несколько недель в большинстве автомобильных концернов в период пандемии. Только в этой отрасли падение производства в апреле превысило 74 %.К рынку загородной недвижимости этой весной и летом повышенный интерес. Число сделок здесь не обвалилось в отличие от квартир, отмечают эксперты. Особой популярностью пользуются недорогие дачи.Относительно прошлого года Байнет вырос почти на 2,5 %, что можно сравнить с темпами самых крупных доменных зон мира в начале года. Эксперты отмечают: белорусский малый и средний бизнес еще до кризиса был хорошо представлен в онлайн-среде.По решению независимого жюри, «Предпринимателем мира - 2020» стала доктор Киран Мазумдар-Шоу - основатель компании Biocon, штаб-квартира которой находится в Индии. Об этом было объявлено на церемонии награждения, впервые прошедшей в онлайн-формате. Титул "Предпринимателя мира", во второй раз за 20-летнюю историю конкурса, который ежегодно проводит компания EY, достался женщине. Доктор Киран, основала Biocon – производителя биофармацевтики – в 1978 году со стартовым капиталом 500 долларов США и двумя сотрудниками. Сейчас это 11 000 человек, а компания, одна из крупнейших в Азии, показала за 2019 финансовый год выручку в размере 800 млн долларов США. Всего в этом году за победу в международном финале боролись 46 победителей национальных этапов из 41 страны.В "Великий камень" пришел новый резидент. Известно, чем займется. Проект предполагает выпуск инновационной электронной продукции по дистанционному мониторингу состояния здоровья человека. В Китайско-белорусском индустриальном парке наладят современное производство электронных устройств - таких, как глюкометры, кардиогаджеты и пульмогаджеты. Также планируют к выпуску индикаторные тест-полоски для определения уровня глюкозы в крови человека. Рассчитывают, что продукция будет востребована также в сферах образования, физической культуры, спорта и для домашнего самоконтроля.