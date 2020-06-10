«Теперь понятно». Говорят, денег на поддержку экономики нет. А как же ЗВР?

Источник материала: Tut.by

С начала года золотовалютные резервы снизились на 1,5 млрд долларов в результате выполнения долговых обязательств и поддержки курса рубля. Правительство планирует найти финансирование на поддержание экономики, а этом экономисты рекомендуют наращивать объемы ЗВР. Разбираем по пунктам, для чего пополнять запасы и почему эти деньги нельзя просто взять и потратить.

ЗВР — это только золото и доллары? Золотовалютные резервы также называют международным резервными активами. Это активы, находящиеся в резерве центрального банка, в случае Беларуси — Нацбанка. Чаще основу ЗВР составляют монетарное золото и конвертируемые валюты, как правило, доллары США, так как это самая торгуемая валюта в мире и основная часть торговых операций осуществляется в ней. Тем не менее страны стараются иметь запасы не только американских денег, но также евро, юаней, фунтов стерлингов и йен. Часть запасов хранится в золотых слитках. Эту долю ЗВР называют золотым запасом. Золото — один из традиционных и надежных способов хранить сбережения. Именно он указывает гражданам и компаниям, а также иностранным партнерам, инвесторам, кредиторам на то, что страна способна выполнять свои финансовые обязательства и проводить монетарную политику. За последние 10 лет Беларусь увеличила золотой запас в 3 раза в долларовом эквиваленте. А в тоннах золотого эквивалента его объем вырос по сравнению с 2010 годом в 1,5 раза, и в 21 раз — с 2000-го до 42,2 тонн. В мире принято исчислять размер ЗВР в долларах, так как это самая популярная валюта.

Есть же бюджет. Для чего еще и ЗВР? ЗВР — это подушка безопасности страны. Государства стараются накопить определенный резерв высоколиквидных средств, чтобы справиться в возможными вызовами и реагировать на внешние шоки. Международные резервные активы позволяют поддерживать национальную валюту, вести денежно-кредитную политику, расплачиваться по валютным долгам. Чем больше у страны золотовалютный запас, тем стабильней ее положение и больше уверенности в преодолении экономических сложностей. Достаточный запас выступает также гарантией платежеспособности страны и повышает доверие к ней в финансовом плане.

Нацбанк же ничем не торгует. Как он пополняет золотовалютные резервы? По данным на 1 июня международные резервные активы составляли 7,88 млрд долларов. Они пополняются за счет выпуска ценных бумаг на международный рынок, кредитов в валюте, покупки Нацбанком валюты на внутреннем рынке. Когда цены на нефтепродукты были высокими, а саму нефть Беларусь покупала на выгодных условиях, то валютные доходы от экспорта сырьевых товаров (нефти, нефтепродуктов, калийных удобрений) хорошо пополняли золотовалютный резерв. Отдельной строкой пополнения идут внешние займы. Много лет Беларусь обращалась за кредитами к странам-партнерам и финансовым организациям для поддержания экономики и пополнения международных резервов. Если в этом году страна получит ожидаемое финансирование, то и эти деньги отразятся в международных резервных активах. К примеру, в 2019 году Нацбанк увеличил ЗВР на 2,2 млрд долларов до отметки 9,4 млрд долларов. 1,5 млрд долларов принесли экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, другие налоги и пошлины в валюте. 2,2 млрд долларов Нацбанк купил на Белорусской валютно-фондовой бирже. 1,1 млрд долларов поступили за счет эмиссии Минфином и Нацбанком облигаций, номинированных в иностранной валюте. Еще 0,7 млрд долларов — это были внешние займы, а дополнительные 0,5 млрд долларов принесло подорожание золота на мировом рынке.

Почему бы не использовать их для поддержания экономики и людей? Просто так эту копилку государство не трогает. Нацбанк или правительство не могут просто взять и пустить эти сбережения в экономику. Так как ЗВР — это запасы на «черный день», то используют их только в случае крайней необходимости. За исключением предусмотренных расходов, таких как оплата внешнего долга или если необходимо поддержать курс национальной валюты. Используются средства для расчета по операциям с другими государствами или финансовыми институтами. А золото — это вообще сокровенный запас. Его центральные банки начинают тратить в самый критичный момент и в последнюю очередь.

Тогда какой в них смысл? Беларуси важно иметь достаточный уровень ЗВР на случай, если страна не сможет найти источники рефинансирования внешнего госдолга, который составляет 16,6 млрд долларов. Около 80% и внешнего, и внутреннего госдолга стране предстоит возвращать в долларах. Если потратить золотовалютные резервы на решение внутренних экономических задач, то потом стране нечем будет расплачиваться с кредиторами. Страны с плавающим курсом валют заинтересованы в том, чтобы иметь хороший запас валютных резервов для в поддержания ликвидности валютного рынка. Например, в марте этого года Нацбанк использовал часть ЗВР для сглаживания колебаний курса рубля. Он активно продавал доллары, спрос на которые резко вырос . В связи с этим и с выплатами кредитов в марте золотовалютные резервы сократились на 1 млрд долларов. Запас важен для поддержания платежного баланса. Он может пригодиться в случае, если страна не будет зарабатывать на внешних рынках, а валюта ей будет нужна для обеспечения импорта.

Так у Беларуси хорошая подушка безопасности или нет? Сейчас ЗВР в два раза меньше внешнего долга страны. При этом на погашение госдолга в валюте в 2020 году Беларуси надо будет потратить 2,586 млрд долларов. Значит даже если страна не найдет средства для рефинансирования части долга, то в этом году справиться с долгами удастся. Но Беларуси, как и любой другой стране, желательно не тратить большую часть запасов. Как говорилось выше, ЗВР — это своего рода залог для получения внешних займов, а также ресурс для регулирования ситуации на валютном рынке. Хороший запас ресурсов дает сигнал иностранным партнерам и инвесторам, что государство не рискует в миг обанкротиться и способно выполнять свои обязательства даже в том случае, если по каким-то причинам не будет получать доходы. Для финансовой безопасности государству важно иметь такой уровень, который бы покрывал двухмесячный объем импорта. То есть денег должно быть столько, чтобы на протяжении этого времени страна могла рассчитываться с иностранными контрагентами и платить за импортируемые товары и услуги, даже если не будет получать доходы. Поэтому Минск не перестанет искать способ взять новые кредиты для рефинансирования старых долгов, чтобы не тратить имеющиеся запасы. В этом году правительство рассчитывает привлечь на внешних рынках не менее 2 млрд долларов. По планам Нацбанка на начало следующего года ЗВР составят не меньше 7,3 млрд долларов. В целом необходимый уровень резервов для страны регулятор оценивал в 10 млрд долларов.

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