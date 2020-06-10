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«На старте стоил $285 тыс., сейчас продается за $466 тыс.». Показываем, как выглядят готовые дома в ЖК «Зеленая гавань»
10.06.2020 17:08 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
К строительству жилого комплекса «Зеленая гавань» «А-100 Девелопмент»
О комплексе
Жилой комплекс «Зеленая гавань» находится в 3,5 км от Минска в окружении заказника «Стиклево», рядом с первыми и единственными в Беларуси гольф-полями чемпионского класса. Генплан района включает как частное, так и многоквартирное жилье, социальную инфраструктуру. В будущем здесь появится своя школа, детский сад, паркинг, амбулатория, торговый центр, зоны отдыха и спортивные площадки. Директор компании Светлана Шевлик отмечает - красоты природы мало, людям должно быть удобно и интересно здесь жить, поэтому в проекте нет компромиссов:
- Своими кварталами мы уже показали стране, каким может быть современное жилье. Новая Боровая задала новые стандарты и существенно повысила планку на рынке жилой недвижимости в городе - это и красивые дома, и продуманное благоустройство, и созданная нами инфраструктура с нуля. Достаточно вспомнить детские сады в Новой Боровой или школу будущего. "Зеленая гавань" станет образцом того, каким должен быть современный загородный жилой комплекс. А именно: продуманным, организованным, безопасным. И у человека, который переедет за город к нам, не будет компромиссов: он получает и природу, и уединение, и спокойствие, и все необходимое для жизни, к чему он привык в городе. "Зеленая гавань" - наш новый вызов самим себе и всему рынку, - отметила директор ГК «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.
Разработкой концепции "Зеленой гавани" занималась команда архитекторов «А-100 Девелопмент» при участии известного архитектурного бюро JTP из Лондона.
Частное жилье, таунхаусы и лайнхаусы
Строительство района началось с квартала частной застройки. Первыми здесь возвели коттеджи, таунхаусы и лайнхаусы (линейные дома на несколько квартир). Всего в продаже появилось три вида коттеджей (от 150 до 220 кв.м жилой площади), четыре вида таунхаусов (от 123 до 137,5 кв.м) и лайнхаусы по 150 «квадратов». Весь малоэтажный сектор спроектирован в едином стиле, но с использованием разных форм и фактур. Так, к примеру, среди 50 коттеджей сложно найти идентичные - всего их 3 вида, но вариаций гораздо больше. Дома отличаются расположением террас, сочетанием фасадных материалов и другими архитектурными деталями. За счет этого квартал выглядит живо и разнообразно.
Сегодня уже можно оценить, как выглядят готовые дома в жизни. Во всех коттеджах свободная планировка, придомовая территория с парковкой на 1-2 машины, еврозабор. Виды коттеджей разные, объединяют проекты: высокие потолки (от 3 до 5,3 метра), огромные витражные окна, наличие террас. Кроме того, застройщик постарался сохранить деревья в жилых дворах. Это придает кварталу особый уют.
Из интересного - дворы огорожены сеткой и просматриваются насквозь. Как призналась Светлана Шевлик, сомнения по этому поводу у застройщика были, но на деле оказалось, что белорусы уже готовы к такому формату. К слову, "заколхозить" район у жителей вряд ли получится. Любые работы на участке или фасаде придется согласовывать с архитекторами жилого комплекса.
Строительство лайнхаусов еще не завершено, но общий посыл уже понятен. Это двухэтажные дома на несколько квартир, расположенные на первой линии центрального бульвара. Каждый дом имеет отдельный вход, парковочное место, собственный участок и террасу. Площадь придомовых участков - от 143 до 150 квадратных метров. В квартирах свободная планировка и панорамные окна в пол.
Всю инженерно-транспортную инфраструктуру комплекса застройщик проводит «с нуля». Строительство централизованных инженерных сетей уже ведется.
Цены и выбор жилья
Почти все частные дома уже проданы и большинство из них переданы собственникам. Первые жители здесь появятся уже летом 2020 года. Из коттеджей в наличии осталось только 2 объекта. В данный момент купить их нельзя, на объекты уже есть брони, возможно, застройщик реализует недвижимость через аукцион, как это было в ЖК "Пирс". Из интересного - на старте продаж купить коттедж можно было за $ 285 тыс., сегодня цены тех же объектов выросли уже до $ 466 тыс. Со слов директора "А-100 Девелопмент" недвижимость в "Зеленой гавани" будет только дорожать. Однако купить аналогичный коттедж белорусы смогут нескоро. Следующая очередь строительства домов таких потребительских качеств начнется только через полтора года. В ближайшее время для покупки будут доступны частные дома на первой линии гольф-полей, однако они больше и стоить будут дороже.
Квартиры в таунхаусах (жилая площадь 135 кв.м) стоят порядка $ 150 тыс., в продаже еще несколько таких объектов.
Квартиры в ситихаусах и урбан-виллах
Следующие очереди строительства – многоквартирное жилье и инфраструктура. К слову, к строительству урбан-вилл и ситихаусов застройщик уже также приступил. Первые квартиры появятся в продаже в июле. Со слов директора "А-100 Девелопмент" Светланы Шевлик, цена квадрата в квартирах составит порядка $1300-1400. Купить "двушку" можно будет от $ 100 тыс., "трешку" - от $120 тыс. Квартиры продаются как под отделку, так и с ремонтом или даже мебелью. Напомним, что в жилом комплексе предусмотрены дома низкой и средней этажности, которая постепенно будет расти от 2 до 7 этажей по мере удаления от гольф-полей.
- Во всех загородных поселках человек вынужден жертвовать социальными благами. Сегодня в стране нет загородных комплексов со всей необходимой инфраструктурой для комфортной жизни. "Зеленая гавань" станет первым подобным примером. У нас большой опыт в создании инфраструктуры с нуля. И мы хорошо знаем, как она должна развиваться по мере заселения квартала и какие объекты с какой очередностью должны появляться, - добавила Светлана Шевлик.
Традиционно порядок в районе ляжет на плечи эксплуатирующей организации «А-100 Комфорт», по периметру комплекса будут установлены камеры с доступом 24/7 для безопасности жителей.
Закончить строительство планируется в 2028 году. По итогу здесь будет жить около 15 тыс. человек.
- Спрос на качественную загородную жизнь будет расти. Это связано и с мировым трендом на замедление - так называемая slow life, и с желанием жить в более изолированных и менее населенных жилых комплексах. Люди стремятся уехать из города, спрятаться от шума и информации, уединиться. Они тянутся к гармонии, спокойствию и тишине. Внимательнее относятся к окружению и стремятся жить в красивых местах, - пояснила Светлана Шевлик. - Кроме того, психологи сходятся во мнении, что природа делает человека более счастливым и радостным. Я уверена, что интерес к "Зеленой гавани" будет высоким, поскольку аналогов этому проекту нет и в перспективе 10 лет не появится. Мы строим проект, где объединяем людей по их стремлению к загородному образу жизни, а не по формату или классу жилья. Поэтому в "Зеленой гавани" мы предложим разные форматы жилья высокого качества - для людей, которые хотят жить в окружении природы и за городской чертой.
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«На старте стоил $285 тыс., сейчас продается за $466 тыс.». Показываем, как выглядят готовые дома в ЖК «Зеленая гавань»
К строительству жилого комплекса «Зеленая гавань» «А-100 Девелопмент» приступила в 2018 году. Уже тогда район позиционировался, как нечто новое для белорусов:...
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