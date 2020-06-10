«На старте стоил $285 тыс., сейчас продается за $466 тыс.». Показываем, как выглядят готовые дома в ЖК «Зеленая гавань»

Источник материала: realt.by

К строительству жилого комплекса «Зеленая гавань» «А-100 Девелопмент» приступила в 2018 году . Уже тогда район позиционировался, как нечто новое для белорусов: малоэтажный квартал в едином стиле, современная архитектура, настоящие гольф-поля по соседству — и все это в 3,5 км от МКАД. Год назад Realt.byуже был на площадке, но тогда силуэт малоэтажного района только прорисовывался . Сегодня стало очевидно — «А-100 Девелопмент» снова это удалось: район выглядит точь в точь, как на рендерах. Не верите – смотрите репортаж.

О комплексе

Жилой комплекс «Зеленая гавань» находится в 3,5 км от Минска в окружении заказника «Стиклево», рядом с первыми и единственными в Беларуси гольф-полями чемпионского класса. Генплан района включает как частное, так и многоквартирное жилье, социальную инфраструктуру. В будущем здесь появится своя школа, детский сад, паркинг, амбулатория, торговый центр, зоны отдыха и спортивные площадки. Директор компании Светлана Шевлик отмечает - красоты природы мало, людям должно быть удобно и интересно здесь жить, поэтому в проекте нет компромиссов:

- Своими кварталами мы уже показали стране, каким может быть современное жилье. Новая Боровая задала новые стандарты и существенно повысила планку на рынке жилой недвижимости в городе - это и красивые дома, и продуманное благоустройство, и созданная нами инфраструктура с нуля. Достаточно вспомнить детские сады в Новой Боровой или школу будущего. "Зеленая гавань" станет образцом того, каким должен быть современный загородный жилой комплекс. А именно: продуманным, организованным, безопасным. И у человека, который переедет за город к нам, не будет компромиссов: он получает и природу, и уединение, и спокойствие, и все необходимое для жизни, к чему он привык в городе. "Зеленая гавань" - наш новый вызов самим себе и всему рынку, - отметила директор ГК «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

Разработкой концепции "Зеленой гавани" занималась команда архитекторов «А-100 Девелопмент» при участии известного архитектурного бюро JTP из Лондона.