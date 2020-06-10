|
Белорусские инвесторы теряют интерес к латвийскому рынку
10.06.2020 11:38 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За последние пять лет (2015−2019 годы) число предприятий с белорусским капиталом в Латвии уменьшилось почти в 2,6 раза, а инвестиции белорусов в уставные капиталы местных компаний — практически наполовину.
Такие данные содержатся в
Уменьшился в целом и объем накопленных прямых инвестиций из Беларуси в экономику Латвии. По итогам 2019 года, отмечается в отчете LIAA, он составил 78 млн евро, сократившись по сравнению с 2018 годом на 12 млн евро. Сумма накопленных прямых инвестиций из Латвии в Беларусь хотя и уменьшилась по сравнению с 2018 годом на 1 млн евро, но теперь она больше белорусского показателя — 79 млн евро.
А вот товарооборот между странами продолжает увеличиваться. В 2019 году он составил 633,3 млн евро, и с этим показателем Беларусь заняла 16-е место среди торговых партнеров Латвии в мире.
Вырос как объем экспорта латвийских товаров и услуг в Беларусь, так и обратные потоки. Экспорт по итогам 2019 года увеличился на 19% и составил 238,7 млн евро (1,3% от всего объема латвийского экспорта). Импорт вырос на 5%, достигнув суммы 394,5 млн евро (2,1% всего импорта). 47 млн евро в сумме экспорта (прирост на 31%) и 74 млн евро в импорте (прирост — 16%) составили услуги.
Важнейшими товарными позициями в латвийском экспорте в 2019 году стали машины, механизмы и электрическое оборудование (37,6 млн евро и 20% в общем объеме), продукты пищевой промышленности (31,7 млн евро и 17%) и продукция химической промышленности (30,4 млн евро и 16%).
Половину импорта Латвией товаров из Беларуси (на сумму 159,8 млн евро) обеспечивает древесина и изделия из дерева. В тройке важнейших позиций также минеральные продукты (57,4 млн евро и 18%) и пластмассовые и резиновые изделия (20,1 млн евро и 6%).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За последние пять лет (2015−2019 годы) число предприятий с белорусским капиталом в Латвии уменьшилось почти в 2,6 раза, а инвестиции белорусов в уставные капиталы...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)