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На торгах 10 июня доллар подешевел

10.06.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На Белорусской валютно-фондовой бирже 10 июня прошли очередные торги валютами.

Доллар снизился на BYN 0,0064 — до 2,3721 рубля.

Евро подорожал на BYN 0,0158 — до 2,6941 рубля.

Российский рубль опустился на BYN 0,0059 — до 3,4532 белорусского рубля за 100 российских рублей.

Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)

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Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар снизился на BYN 0,0064 - до 2,3721 рубля.
 
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