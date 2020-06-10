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На торгах 10 июня доллар подешевел
10.06.2020 13:24 — Новости Экономики | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На Белорусской валютно-фондовой бирже 10 июня прошли очередные торги валютами.
Доллар снизился на BYN 0,0064 — до 2,3721 рубля.
Евро подорожал на BYN 0,0158 — до 2,6941 рубля.
Российский рубль опустился на BYN 0,0059 — до 3,4532 белорусского рубля за 100 российских рублей.
Все курсы валют в банках (постоянно обновляются)
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Доллар снизился на BYN 0,0064 - до 2,3721 рубля.
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