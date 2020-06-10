«Чем эффективнее компании, тем богаче страна». Какую роль в этом играет госсектор

Источник материала: Tut.by

Низкая эффективность работы госпредприятий ставит под угрозу стабильность финансовой сферы и тормозит развитие страны. Непродуктивность отдельных компаний госсектора нередко связывают с подходами к их управлению. В новом номере «Банковского вестника» авторы проанализировали возможности и пути трансформации руководства госпредприятий.



Фото: Игорь Матвеев

Госсектор стран постсоветского пространства так и не стал успешным

Попытки сделать эффективными и современными оставшиеся в наследство странам постсоветского пространства госпредприятия до сих пор не привели к успеху. Приватизация в России не привела к успеху перешедших в частные руки компаний, потому что «из бывших комсомольцев и „красных директоров“ не получилось эффективных собственников», так как они больше заботились о собственном обогащении. А в конкурентную борьбу на мировом рынке вошли только сырьевые компании, имеющие высокую природную ренту и дешевую рабочую силу, пишет доктор экономических наук, профессор Академии управления при президенте Юрий Ясинский.

Не стали успешными и белорусские предприятия, оставшиеся под патронажем государства. Этому помешало неэффективное управление, продолжающая советские подходы в рамках командно-административной системы. Это привело к тому, что сохранившиеся в Беларуси госпредприятия остаются низкорентабельными или убыточными.

О низкой эффективности свидетельствует то, что рентабельность продаж организаций госсектора на 1 января 2020 года составила 6,8%, рентабельность реализованной продукции госпредприятий на тот момент была на уровне 8,4%, просроченная дебиторская задолженность госсектора — 76,5% от общестранового показателя, а просроченная кредиторская задолженность — 71,5%, просроченная задолженность по

кредитам и займам — 80% от всей просроченной задолженности по кредитам и займам по стране. Объем потенциальных рисков, к которым ведет недостаточная кредитоспособность крупных госпредприятий, оценивается на уровне 15,6% ВВП, отмечает в том же номере заведующая сектором социально-экономического развития предпринимательства Институт экономики НАН Беларуси Инга Пашкевич.

Менеджер — это не командир, а управляющий глобальными процессами

В середине 20 века в рыночных экономиках компании активно искали способы сделать более успешными подходы к управлению компаниями. Вслед за этим менялось само понимание эффективного менеджмента. Если до 1950-х годов под менеджером подразумевалась высокая должность и власть, то после это понятие стало определять человека, отвечающего за эффективность и результаты работы коллектива. А сегодня, по определению основоположника современного менеджмента Питера Друкера, это человек, отвечающий за применение и эффективность знаний.

Разнообразие товаров и услуг, которое мир имеет в наше время, было возможным, благодаря нескольким условиям. Независимости компаний-производителей, так как «распределенность управления производством товаров и услуг между независимыми производителями создает то разнообразие в управлении, которое обуславливает и определяет успешное развитие передовых стран», пишет Юрий Ясинский. А также в результате энергии предпринимателей, их преодоления страха и рисков, за счет чего как раз создаются и развиваются компании.

«Богатство страны определяют компании, которые в ней функционируют. Чем эффективнее эти компании, чем выше их конкурентоспособность, тем богаче страна», отмечает он.

С этой позиции вмешательство государства в управлении нередко оказывается неэффективным, так как нарушает закон необходимого разнообразия. Он гласит: чтобы успешно противостоять внешней и внутренней среде, сложность и быстрота принятия решений в компании должны соответствовать сложности и быстроте происходящих изменений, в том числе ценностям, вкусам и поведению потребителей, стремлению и поведению работников, реакции общества на действия компании. Государственные управляющие компаниями структуры не успевают вовремя распознать необходимость тех или иных решений и, как следствие, их принять и вовремя реализовать.

Для некоторых компаний выход из убытков — диверсификация производства

Наряду с законом необходимого разнообразия при государственном управлении компаниями нарушается также закон обратной связи. Суть которого в том, что самоцель производства продукции в ее реализации, а не в производстве для выполнения каких-то показателей или заданий.

«Удовлетворять клиента — вот что является миссией и целью любого бизнеса. Понять интересы, запросы клиентов и получить, знания, способствующие этому помогают институты советников и консультантов», пишет Юрий Ясинский.

Тотальный контроль в компании сверху до низу повышает издержки, а также делает весь процесс формализованным. В итоге компания становится невосприимчивой к инновациям, а перегруженные операционной деятельностью руководители не в состоянии заниматься предпринимательской. «Здесь менеджер —

„шеф“, который, в лучшем случае, отвечает за работу подчиненных, а не за работу коллектива», отмечает автор. В успешной компании вместо приказов, указаний и поручений перед последователями ставятся амбициозные задачи, максимально используются сильные стороны сотрудников.

Ясинский считает, что повысить эффективность предприятий можно без приватизации. созданием компаний-конгломератов, типа корейских чеболи, которые способны самостоятельно развиваться за счет диверсификации видов деятельности и собственных исследовательских подразделений.

Он приводит в пример компанию Fujifilm, которая смогла вовремя проанализировать изменившиеся тенденции на рынке и диверсифицировала производство, опираясь на свои возможности и инновации. Она вовремя перешла на жидкокристаллические экраны, что впоследствии стало основным направлением, приносящим прибыль. Бизнес-конгломераты смогут развиваться самостоятельно, исходя из рыночной целесообразности. А задачей государства будет подбор для них эффективных лидеров. При этом контроль со стороны государства сведется к наблюдению и определению через институт корпоративного управления эффективности развития предприятия.