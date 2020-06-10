МИД России: Лавров прилетит в Минск 19 июня для подписания соглашения о взаимном признании виз

Источник материала: Tut.by

Глава МИД РФ Сергей Лавров 19 июня посетит с рабочим визитом Минск, во время которого планируется подписать соглашение о взаимном признании виз между Россией и Беларусью, сообщает interfax.by .





— Важное направление работы на интеграционном треке — это формирование единого миграционного пространства Союзного государства, и важнейшим шагом здесь станет соглашение о взаимном признании виз, подписать которое планируется в рамках визита министра иностранных дел России в Минск 19 июня, — заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

В МИД Беларуси TUT.BY подтвердили, что визит ожидается, он носит регулярный плановый характер. Но о подписании соглашения официальный Минск говорит довольно абстрактно.

— Будет обсуждена вся широкая повестка двусторонних отношений и взаимодействия в многостороннем формате. Что касается информации о подписании соглашения, то вы знаете, что работа над этим двусторонним документом идет. По достижении конкретных результатов мы обязательно проинформируем, — сказал TUT.BY пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Напомним, работа над соглашением о взаимном признании виз в Беларуси и России продолжается более двух лет. В итоге вопрос по пересечению внутренней границы гражданами третьих стран остается нерешенным.

Проект соглашения предусматривает, что иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут беспрепятственно въезжать в РФ, а иностранцы с российской визой смогут посещать Беларусь. Ранее планировалось, что межправительственное соглашение о взаимном признании виз будет подписано в декабре 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства, но этого до сих пор не произошло.

Обострение проблемы взаимного признания виз произошло из-за введения, а потом и расширения Минском безвизового режима для граждан многих стран.