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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минпром: За 3 месяца текущего года экспорт товаров составил почти $900 млн Новому главе Минпрома поставлены задачи. Темпы роста белорусской промышленности должны опережать среднемировые. По подсчетам - это примерно 3,5-4 % ежегодного...

Новому главе Минпрома поставлены задачи. Темпы роста белорусской промышленности должны опережать среднемировые. По подсчетам - это примерно 3,5-4 % ежегодного прироста. Большая ставка на экспорт. Только за 3 месяца текущего года внешние поставки Минпрома - почти на 900 млн долларов. Продукция пошла в 92 страны. На 17 % увеличены поставки в Азию, почти на 23 - в Африку. О том, на что будет сделан упор в достижении целей, рассказал новый министр промышленности