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Минпром: За 3 месяца текущего года экспорт товаров составил почти $900 млн

10.06.2020 14:28 — Новости Экономики | БT  
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Источник материала: БT

Новому главе Минпрома поставлены задачи. Темпы роста белорусской промышленности должны опережать среднемировые.  По подсчетам - это примерно 3,5-4 % ежегодного прироста. Большая ставка на экспорт. Только за 3 месяца текущего года внешние поставки Минпрома - почти на 900 млн долларов. Продукция пошла в 92 страны. На 17 % увеличены поставки в Азию, почти на 23 - в Африку. О том, на что будет сделан упор в достижении целей, рассказал новый министр промышленности (видео).  

 
 
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Новому главе Минпрома поставлены задачи. Темпы роста белорусской промышленности должны опережать среднемировые.  По подсчетам - это примерно 3,5-4 % ежегодного...
 
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